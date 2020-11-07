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Instagram hesabım kapatıldı ne yapabilirim, yeniden açtırmak için hangi işlemleri yapmalıyım?

Zaman zaman Instagram, kullanıcılarını korumak adına tehlikeli bulduğu hesapları kapatabilmektedir. Eğer hesabınız kapatıldı ve bunun haksız bir neden ile yaşandığını düşünüyorsanız itirazda bulunarak hesabınızı geri alabilirsiniz. Ancak öncelikle izlemeniz gereken adımlar bulunmaktadır. İşte detaylar...

07 Kasım 2020 Cumartesi 10:25
Instagram hesabım kapatıldı ne yapabilirim, yeniden açtırmak için hangi işlemleri yapmalıyım?
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Belirli bir nedenden dolayı kapatılmış olan Instagram hesabını geri almak için yapılması gereken birkaç işlem bulunmakta. Facebook ve benzeri diğer sosyal medya platformlarında belirli bir düzen ve kurallar belirlenmiş ve bu kurallara göre yürütülmesi gerçekleştirilmektedir. Amaçlanan ise sosyal medya platformlarını kullananların birbirlerine saygılı ve rahatsız etmeden içeriklerini paylaşmasıdır. Eğer kişi bu kurallardan birini veya bir kaçını ihlal ediyorsa hesapları ortadan kaldırılabilir, engellenebilir veya tamamen silinebilmektedir.

HESABIM NEDEN KAPATILDI

Instagram üzerinden kapatılan hesaplara bakıldığında bir hesabın kapatılması için en önemli sebep; kişinin sosyal medya hesabını kötü bir amaç neticesinde kullanmasıdır. Instagram’ da Facebook’ a benzer bir şekilde, kullanıcıların kendilerini güvende ve huzurda hissetmesini istemektedir. Bu amaç neticesinde bazen hesaplar kapatılır veya engellenir, sistem üzerinden tamamen kaldırılır ve bu şekilde Instagram’ da belirli bir huzur ve güven ortamının korunması amaçlanır. Zaman Zaman hesapların incelemeye tutulması yaşanabilmektedir.

 

KAPATILAN HESABIMI NASIL AÇABİLİRİM

Instagram üzerinden kapatılmış olan hesabı açmak için bilmeniz gereken ilk şey hesabınızın hangi nedenden dolayı kaldırıldığıdır. Eğer Instagram hesabınızın kapatılma sebebini bilmiyor iseniz hesabı tekrar açmanız mümkün değildir. Yapılması gereken ise e-posta adresinizi kontrol etmeniz gerekmektedir. Eğer e-postanıza Instagram üzerinden mail gönderilmiş ve hesabınızın neden kapatıldığı yazmış ise bunu öğrenebilirsiniz. İhlalin ne olduğu, hesabın neden kapatıldığı ve birçok detay tarafınıza gönderilen e-mail üzerinden belli olacak ve detaylı bilgiye sahip olabileceksiniz. En önemli mesele ise Instagram verdiği karar için size karşı çıkma hakkı tanır. Yapacağınız itirazların ise kanıtlanabilir nitelikte olması gerekmektedir aksi taktirde bir daha Instagram hesabınıza erişim sağlayamazsınız.

KAPATILMIŞ OLAN INSTAGRAM HESABI İÇİN FORM


Kapatılmış olan Instagram hesabı için itiraz ettiğiniz taktirde mail aracılığı ile bir form size gönderilecektir. Bu formda ise ihlalinde bulunduğunuz koşullar nedeni ile sizden savunma yapmanız beklenmektedir. Instagram tarafından gönderilen bu formu doldurduğunuz taktirde size kapatılan hesabınız için itiraz hakkı doğacaktır. Formu ise eksiksiz, yetkililer tarafından herhangi bir şüphe kalması, düzgün ve anlaşılabilir bir şekilde itiraz edilmesi gereklidir.

 

HESAP AÇIMINDA KULLANILAN KOD YAZIMI

Hesapları kapatılan Instagram kullanıcıları hesabının açılması için yukarıdaki adımları takip etmelidir ve formlarını doldurmanın ardından kapatılma durumu için iyi bir itiraz yaptıkları taktirde kendilerine içinde bir kod bulunduran mail gelecektir. En önemli işlem burasıdır. Kodu bir kağıda yazmanız gerekmektedir ve bu yazdığınız kağıdı elinize alarak kodla birlikte yüzünüzün de göründüğü bir fotoğraf çekilip gönderilmesidir. Bu işlemleri yaptıktan sonra Instagram tarafından size bir mail daha gelecektir ve bu mailin içeriği ise;

“Merhaba, bizim ile iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Size yardım sağlayabilmemiz için bu hesabın size ait olduğunu onaylamalısınız. Lütfen bu elektronik postayı aşağıda size verilen kodun el yazmalı bir halini elinizde tutarken bir fotoğraf çekinin ve bu fotoğrafınızı ekleyerek yanıtta bulunun. Göndereceğiniz fotoğrafın ise aşağıdaki şartları sağladığından emin olmanız gerekmektedir. Bu şartlar ise; Yukarıda yer alan kodun ve ardından ise tam adınızın yazmakta olduğu ve kullanıcı adınızı boş bir kağıt üzerine el yazısı ile yazınız. Bu fotoğraf ise kağıdı tutan eliniz ve tüm yüzünüzü içermelidir. Aydınlık olmamak ile birlikte, çok küçük, bulanık ya da karanlıkta olmamalıdır. JPG dosyanız ile bu e-postayı yanıtlamanız gerekmektedir. Bu hesap sizin hiçbir fotoğrafınızı içermiyor ya da başka bir nesneyi temsil ediyor olsa bile bu fotoğraf işlemini yapmadığınız taktirde ekiplerimizin size yardım etmeyeceğini unutmayınız. Teşekkürler, Instagram Ekibi…”

 

KAPATILAN INSTAGRAM HESABININ TEKRAR AÇILMASI NE KADAR SÜRER

Kapatılmış olan Instagram hesabınızın tekrar açılması için yukarıda bulunmakta olan bütün adımları yerine getirmeniz ve ardından size onay mesajının gelmesi gerekmektedir. Burada göndermiş olacağınız mesaj ile fotoğrafınızı inceleyen yetkili kişiler hesabınız geri açılmasında herhangi bir sorun bulmadıkları zaman size haber vermektedirler ve hesabınızı tekrar aktif ederler. Lakin şunu akılda tutmak gerekmektedir. Eğer hesabınızda sizin yüzünüzün bulunduğu herhangi bir fotoğraf bulunmuyorsa Instagram itiraz ettiğiniz hesabın size ait olmadığını ve aitliğini kanıtlayacak bir şeyin yapılamayacağı için itirazınız reddedilebilir. Bu neden ile mutlaka yüzünüzün göründüğü kendinize ait bir fotoğrafın olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Eğer işlemlerde herhangi bir sorun ile karşılaşmazsanız hesabınız kısa bir süre içerisinde tekrar erişebilecek hale gelecektir.

 



Son Güncelleme: 07.11.2020 10:25
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