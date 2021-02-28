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Instagram hesabı nasıl kapatılır, kaç şikayetle kapanır, nasıl şikayet edilir, spam ile kapanır mı?

Dünyada milyarlarca kişinin kullandığı sosyal medya uygulaması İnstagram'da açılan hesabın nasıl ve hangi durumlarda kapanacağını birçok kişi araştırmaya başladı. Instagram hesabının nasıl kapatılacağı, hesabın nasıl şikayet edileceğini ve kaç şikayetle kapanacağını haberimizde yer verdik.

28 Şubat 2021 Pazar 01:21
Instagram hesabı nasıl kapatılır, kaç şikayetle kapanır, nasıl şikayet edilir, spam ile kapanır mı?
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Instagram, hesap kapatmada birçok farklı yol izlemektedir. Bunlardan yollardan biri olan hesap şikayet etmede Instagram’ın hesabı kapatmasına belirli bir sayı yoktur.  Ancak zorbalık yada bir başkasının hesabını kopyalama yani sahte hesap gibi bir durum varsa ve kanıtlanmak mümkün ise tek bir şikayetlede kapanabilir..

Instagram bir hesabı kapatmadan önce, kendi bünyesi altında bulundurduğu etik şartları ve prosedürlerinin değerlendirmesinden geçirmektedir. Bunun dışında değerlendirdiği bazı durumlar vardır. Bu durumlar şunlardır;

-Şikayet eden ve edilen hesabın takipçi sayılarına bakarak hesap kapatma işlemini yapar. Yani çok takipçisi olan bir hesap az takipçisi olan bir hesabı şikayet ettiğinde Instagram bunu, takipçi sayısı çok olan hesabı dikkate alıp şikayet edilen hesabı kapatır. Az takipçisi olan bir hesap fazla takipçisi olan bir hesabı şikayet etmesi durumunda, Instagram bunu yalnızca referans olarak alır ve hesabı kapatmaz.

-Fazla sayıda hesabın tek bir hesabı şikayet etmesi durumunda ise, instagram bu kez yalnızca takipçi sayısına bakmaz. Takipçi sayısı dışında şikayet eden hesapların gönderilerine, hesap kullanım aktifliğine, takipçilerin sahte hesap olup olmamasına bakar. Bu koşullar Instagram’ın istediği kullanım şartlarına uyması halinde şikayet edilen hesap kapatılır. Uymazsa yine referans olarak alınıp şikayet edilen hesap kapatılmaz.

Instagram hesabı neden şikayet edilir?

Bir Instagram hesabını şikayet etmek için pek çok neden olabilir. Bunların en başta geleni ise hesabın toplum kurallarına aykırı olmasıdır. Toplum kurallarına aykırı olan hesaplar içinde şu durumların en az biri olmalıdır;

-Spam yani istenmeyen hesap olmasında

-Uygunsuz içerik paylaşmasında

-Başka birini taklit eden sahte hesap olmasında

-Uygulamayı kullanmak için yaş şartlarına uymamasında (13 yaş altı kişiler(

Instagram uygunsuz içerik paylaşımlarını da kendi içinde kategoriye ayırıyor. Bu kategoriler şunlardır;

-Bundan hoşlanmadım seçeneği. Bu seçenekle başka bir neden gerek duymadan şikayet etmek mümkün

-Olumsuz davranışları özendiren; intihar, kendine zarar verme, yeme bozuklukları gibi problemleri içinde barındıran seçenek

-Yasal düzenlemeye tabi tutulan yada yasadışı ürünlerin satışını yapmak.

-Cinsellik yada çıplaklık olan hesaplar yada paylaşımlar.

-Nefret söylemleri ve semboller

-Terör örgütleri

-Zorbalık yada taciz

-Fikri mülkiyet ihlali

-Sahtekârlık yada dolandırıcılık

-Yanlış bilgilendirme

Bu durumların en az birini uyan instagram hesabı şikayet edilebilir ve değerlendirme sonrası kapatılır.

İnstagram hesabı nasıl şikayet edilir?

Instagram hesabı şikAyet etmek için ilk olarak şikayet edeceğiniz hesabın Instagram topluluk kurallarına aykırı olması gerekiyor. Uygulamadan şikayet edilecek hesabın profiline girerek sağ üstte olan 3 noktaya tıklayıp  “şikayet et” bölümüne tıklayın. Karşınıza çıkan 2 seçenekten (spam- uygunsuz) hangi sebeple şikayet ettiğinizi işaretleyip işlemi tamamlayabilirsiniz. Benzer işlem intenetten de yapılabilir. Aynı şekilde şikayet edilecek hesabın profiline girerek, profilinde bilgilerinin olduğu bölümün en sağ tarafında bulunan 3 noktaya tıklayıp çıkan 2 seçenekten uygun olan şikayet sebebini belirtip şikayet edilebilir.

Instagram gönderileride şikayet edilebilir. Hesap şikayetin de yapılanların bir benzeri gönderi için yapılabilir. Şikayet edilecek gönderinin sağ üsttünde bulunan 3 noktadan “şikayet et” bölümüne tıklayıp uygun olanı seçerek şikayet edilir.

Instagram hesabı spam ile kapanır mı?

Instagram hesabı spamlama bir hesabı kapatma için en çok başvurulan şikâyet etme yöntemlerinden biridir. Genel olarak çok sayıda kişi şikayet edeceği hesaba spam atmaktadır. Fakat belli bir sayının olması gerektiğine dair bir bilgi yok. Sadece kısa sürede çok sayıda atılan spam değerlendirilmeye alınır. Instagram yapılan spamların belirlenen kurallara uymadığını tespit etmesi halinde hesabı kapanmaktır.

Gereksiz şikayetlerle İnstagram hesabı kapatılır mı?

Gereksiz şikayet halinde Instagram hesapları için firma tarafından sert bir politika izliyor. Rekabetlerin artması, kişisel sorunların olması gibi hallerde ortaya çıkan ve hiçbir kuralı bozmadan yapılan şikayetlerin en az indirmek için belirlenen politikaya uygun kural ihlali olup olmadığını ölçen bir sistem kurulmuştur. Bu durumdaki haksız yere hesap kapanları olmamaktadır.



Son Güncelleme: 28.02.2021 01:25
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İnstagramSpamInstagram Hesabı KapatmaInstagram Hesabı şikayet
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