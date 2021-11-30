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Instagram hesabı nasıl dondurulur ?

İnsanlar bazen Instagram hesabını dondurmak isteyebilirler. Instagram hesabını dondurmak isteyen vatandaşlar, Instagram hesabı dondurma işlemlerini araştırmaktadır. Instagram hesabı nasıl dondurulur? Bu haberimizde Instagram hesap dondurma adımlarını sizler için derledik. İşte Instagram hesap dondurma adımları...

30 Kasım 2021 Salı 20:35
Instagram hesabı nasıl dondurulur ?
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Instagram hesap dondurma  kullanıcılar tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Geçici olarak hesaplarını dondurmak isteyen vatandaşlar Instagram hesap dondurma adımlarını merak etmektedir. Instagram hesabı nasıl dondurulur?

Instagram hesap dondurma

İlk olarak Instagram’a giriş yapınız. Daha sonra ekranın üstünde bulunan butonla profilinize girin. Profil sayfasından Profil Düzenle seçeneğine giriniz. Buradan tekrar Düzenle kısmına girmeniz gerekiyor. Burada Karşınıza Hesabımı Geçici Olarak Kapat sekmesi gelecek. Size hesabınızı neden kapattığınıza dair soru yöneltilecek. Bu soruya belirtilen seçeneklerden birini seçerek cevap verebilirsiniz. Daha sonra şifrenizi tekrar girmeniz istenecek. Tekrardan Bu hesabı Kapatmak Mı İstiyorsunuz sorusuyla karşılaşacaksınız. Buna da Evet diyerek hesabınızı dondurabilirsiniz. Bu adımlarla hesabınız geçici olarak dondurulur.

Telefon üzerinden Instagram hesabı dondurma

Instagram uygulaması üzerinden hesap geçici olarak kapatılamamaktadır. Telefonun intenet tarayıcısından Instagram.com’a girerek bu işlemi yapabilirsiniz. İntenet üzerinden girdikten sonra Sağ üst kısımda bulunan üç noktaya tıklayın. Profili Düzenle kısmına girerek,sağ alt bölümde bulunan Hesabımı Geçici Olarak Kapat bölümüne girin. Bu şekilde hesabınızı kapatabilirsiniz.

Instagram hesap dondurma nedir?

Instagram hesabınızı dondurduğunuz zaman, Hesabınıza kimse ulaşamaz ve mesaj gönderemez. Sizin hesabınızla ilgili herhangi bir işlem yapılamaz. Hesabınıza geri dönmek için bir süre belirtilmemiştir. Hesabınızı tekrar açarsanız 7 gün boyunca açık tutmanız gerekiyor.

Hesabınız dondurulduğunda hesabınızda bulunan fotoğraflar,mesajlar,beğeniler ya da takip ettikleriniz gitmemektedir. Hesabı tamamen kapatırsanız her şeyiniz gider.

Instagram hesabını kalıcı olarak silme

Instagram’ın intenet sitesi üzerinden giriş yapın. Daha sonra Ayarlar kısmından ilgili alana gelin. Burada Hesabını neden siliyorsun? Sorusu karşınıza çıkacak. Menüden soruya ilgili cevabı seçerek şifrenizi girin. Hesabımı Kalıcı Olarak Sil seçeneği ile hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz.


Son Güncelleme: 30.11.2021 20:35
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