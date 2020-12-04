Instagram hesabı kalıcı olarak nasıl silinir? Instagram kalıcı profil kapatma ve silme ekranı

Son yılların en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri instagram oldu. Türkiye’de de 30 milyondan fazla kullanıcı olan uygulamada hesap silme ve hesabı kalıcı olarak silme işlemleri merak ediliyor.
Instagram kalıcı olarak hesap silme
Instagram hesap silme işlemi kalıcı ve geçici olarak yapılıyor. Kalıcı olarak hesap silme, kaldırma işlemi uygulama üzerinden yapılıyor. Kalıcı olarak hesap silme işlemi tarayıcı üzerinden giriş yapılarak gerçekleştiriliyor. Instagram kalıcı hesap silmek için aşağıdaki linkte tıklayabilirsiniz.
https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/
Instagram silme yerine altenatif seçenekler
Instagram hesabının kalıcı olarak silinmesi yerine kullanıcılar hesaptaki bilgileri kaldırabilir. Bilindiği gibi uygulamada paylaşımlar gizlenebiliyor.
Arama geçmişi silme
Instagram arama geçmişi silme işlemleri uygulama üzerinden ve tarayıcı üzerinden de yapılmaktadır. Uygulama üzerinden geçmişi silmek için profil kısmının sağ üst köşesindeki üç çizgiye tıklayın. Karşınıza ayarlar sekmesi çıkacaktır. Ayarlar kısmının en altında geçmişi temizle butonu yer alır.
Instagram mesaj silme işlemi
Uygulamada anlık mesaj yani direk mesaj özelliği bulunmaktadır. Bu mesajlar çoğu zaman çok fazla olabiliyor. Bu mesajları silmek için mesaj kutusuna girip, mesajın üzerine basılı tutularak silinebilir.