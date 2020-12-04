İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

Instagram hesabı kalıcı olarak nasıl silinir? Instagram kalıcı profil kapatma ve silme ekranı

Instagram hesabı kalıcı olarak nasıl silinir sorusu son günlerde en çok araştırılan sorulardan biri oldu. Kullanıcılar instagram kalıcı profil kapatma ve silme ekranını araştırıyor.

04 Aralık 2020 Cuma 16:31
Instagram hesabı kalıcı olarak nasıl silinir? Instagram kalıcı profil kapatma ve silme ekranı
Takip Et:

Son yılların en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri instagram oldu. Türkiye’de de 30 milyondan fazla kullanıcı olan uygulamada hesap silme ve hesabı kalıcı olarak silme işlemleri merak ediliyor.

Instagram kalıcı olarak hesap silme

Instagram hesap silme işlemi kalıcı ve geçici olarak yapılıyor. Kalıcı olarak hesap silme, kaldırma işlemi uygulama üzerinden yapılıyor. Kalıcı olarak hesap silme işlemi tarayıcı üzerinden giriş yapılarak gerçekleştiriliyor. Instagram kalıcı hesap silmek için aşağıdaki linkte tıklayabilirsiniz.

https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/

Linke tıkladıktan sonra öncelikle hesabınıza giriş yapmalısınız. Ardından sayfanın en altında hesabı kalıcı olarak sil butonuna tıklayın. 28 gün boyunca hesaba giriş yapılmaması halinde hesap kalıcı olarak silinir.

Instagram silme yerine altenatif seçenekler

Instagram hesabının kalıcı olarak silinmesi yerine kullanıcılar hesaptaki bilgileri kaldırabilir. Bilindiği gibi uygulamada paylaşımlar gizlenebiliyor.

Arama geçmişi silme

Instagram arama geçmişi silme işlemleri uygulama üzerinden ve tarayıcı üzerinden de yapılmaktadır. Uygulama üzerinden geçmişi silmek için profil kısmının sağ üst köşesindeki üç çizgiye tıklayın. Karşınıza ayarlar sekmesi çıkacaktır. Ayarlar kısmının en altında geçmişi temizle butonu yer alır.

Instagram mesaj silme işlemi

Uygulamada anlık mesaj yani direk mesaj özelliği bulunmaktadır. Bu mesajlar çoğu zaman çok fazla olabiliyor. Bu mesajları silmek için mesaj kutusuna girip, mesajın üzerine basılı tutularak silinebilir.

 



Son Güncelleme: 04.12.2020 16:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İnstagramKapatmaSilme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BluTV neden açılmıyor? BluTv çöktü mü?
BluTV neden açılmıyor? BluTv çöktü mü?
Steam canlı yayın nedir, nasıl kullanılır?
Steam canlı yayın nedir, nasıl kullanılır?
Vivo Y51 özellikleri ve fiyatı
Vivo Y51 özellikleri ve fiyatı
App Store 2020 yılının en iyi uygulama ve oyunları
App Store 2020 yılının en iyi uygulama ve oyunları
iPhone 12 ve 12 Pro Türkiye ön sipariş fiyatları
iPhone 12 ve 12 Pro Türkiye ön sipariş fiyatları
Spotify neden açılmıyor? Spotify çöktü mü?
Spotify neden açılmıyor? Spotify çöktü mü?

Popüler Haberler

Ramo Fidan öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ramo Fidan neden ayrıldı?
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga doğum tarihi
Facebook'a neden ceza verildi, kapatılacak mı, yasaklanıyor mu?
Destekleme ve yetiştirme kursları uzaktan eğitime geçer mi?
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir?
BİM 5 Aralık 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
50.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
Çiftçi belgesi nasıl, nereden alınır?
iPhone 11 reset atma nasıl yapılır? İphone 11 serisi hard reset atma ve tekrar başlatma
Jet Sosyete yeni bölüm neden yayınlanmadı? Jet sosyete yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Uyku bozukluğu yaşayanlar hangi doktora gitmeli?
Arka Sokaklar yeni bölüm neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Arka Sokaklar neden yok?
Evde bakım maaşı yatan iller 5 Aralık 2020 Cumartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 5 Aralık 2020 Cumartesi
Asgari ücret belirleme komisyonu 2. toplantı ne zaman?
Güncel gümüş fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Kervan Gıda Halka Arz sonrası hisse işlem fiyatı ne kadar?
AGİ, Asgari Geçim İndirimi nasıl hesaplanır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.