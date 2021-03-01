İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi
Son Dakika
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan deprem! Son depremlerin listesi...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan...
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Uzaydan bile penaltı!
Son Dakika
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası...
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel 2021 Şubat sonu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları açıklandı
Son Dakika
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel...

İnstagram hangi yöntemle kapatılır? Instagram hesabı şifre değişikliği

İnstagram hesap işlemleri

01 Mart 2021 Pazartesi 14:12
İnstagram hangi yöntemle kapatılır? Instagram hesabı şifre değişikliği
Takip Et:

Sosyal medya ağlarının kullanımı artmaya başladıkça, instagram, facebook ve twitter gibi platformların şifre değiştirme işlemleri de birbirinden farklı oluyor. Kullanıcılar sık sık şifrelerini unutuyor ve değiştirme gereği duyuluyor. Bu platformlar da şifre nasıl değiştirilir, hesap geçici olarak ne şekilde dondurulur  basamaklarına göz atalım.

INSTAGRAM DONDURMA YÖNTEMİ

Instagram da şifre değiştirme işlemlerini profilinize girip çok basit bir şekilde yapabilir ve hesabınızı dondurabilirsiniz.

İşte hesap dondurmanın yolu; 

Basamak 1:

Instagram adresinize giriş yapın.

Basamak 2:

Sağ alttaki profil bölümüne tıklayın.

Basamak 3:

Sol üstteki dişli simgesine dokunun.

Basamak 4:

"Profili Düzenle" seçeneğini işaretleyin.

Basamak 5:

"Hesabımı geçici olarak kapat" seçin.

Basamak 6:

Sayfanın yönelttiği soruları cevaplayın.

Basamak 7:

"Hesabı Geçici Olarak Kapat" sekmesine dokunun.

ŞİFRE DEĞİŞTİRME

Uygulamada şifre değişikliği ya da hesap dondurma işlemlerini yapabilmek için uygulamaya kayıtlı e-mail ve telefon numaranızı doğru bir şekilde tuşlamanız gerekmektedir. E-mail adresinizi veya telefon numaranızı yanlış girdiğiniz taktirde hesabınıza tekrar giriş yapmanız kolay olmayacaktır. 

 

1. Yol: Instagram'a giriş yapalım ve sağ alttaki profil işaretine girelim.

2. Yol: Sağ üst köşeden üç çizgi bulunan menü kısmını seçelim.

3. Yol: Ayarlar bölümünü seçelim.

4. Yol: Güvenlik yazan yere tıklayalım.

5. Yol: Şifre yazan bölümü seçelim.

6. Yol: Son işlemde, sistemde kayıtlı olan şifreniz istenecektir. Ardından yeni şifre oluşturarak giriş yapabilirsiniz.



Son Güncelleme: 01.03.2021 14:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İnstagramŞifreSosyal Medya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsimden ücretsiz numara nasıl bulunur? İsimden numara sorgulama uygulamaları ve yöntemleri
İsimden ücretsiz numara nasıl bulunur? İsimden numara sorgulama uygulamaları ve yöntemleri
Bulaşık makinesinin ömrünü uzatacak kullanım ve temizlik ipuçları
Bulaşık makinesinin ömrünü uzatacak kullanım ve temizlik ipuçları
Yemeksepeti sitesi çöktü mü, neden açılmıyor? Yemeksepeti uygulamasına ne oldu?
Yemeksepeti sitesi çöktü mü, neden açılmıyor? Yemeksepeti uygulamasına ne oldu?
Gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen WhatsApp kullanıcılarının hesapları silinecek mi? Whatsapp yeni sözleşmede hangi izinleri istiyecek?
Gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen WhatsApp kullanıcılarının hesapları silinecek mi? Whatsapp yeni sözleşmede hangi izinleri istiyecek?
Twemoji nedir, ne zaman çıkıyor? Twitterda yenilik rüzgarı
Twemoji nedir, ne zaman çıkıyor? Twitterda yenilik rüzgarı
TEKNOFEST 2021 ne zaman, nerede yapılacak? TEKNOFEST 2021 son başvuru tarihi ne zaman?
TEKNOFEST 2021 ne zaman, nerede yapılacak? TEKNOFEST 2021 son başvuru tarihi ne zaman?

Popüler Haberler

İnstagram hangi yöntemle kapatılır? Instagram hesabı şifre değişikliği
İsimden ücretsiz numara nasıl bulunur? İsimden numara sorgulama uygulamaları ve yöntemleri
Sgk şahıs ödemeleri sorgulama işlemleri nasıl yapılır? 2021 sgk şahıs ödemeleri nereden alınır?
Emeklilere aile yardımı ne kadar olacak? Eş-Çocuk yardımı emeklilere de gelecek mi?
MEB İOKBS bursluluk sınavı kazanların kartları ne zaman ve hangi bankadan verilecek?
SGK cenaze yardımı nasıl alınır? 2021 SGK ölüm yardım başvurularında gereken evraklar
PTT borç yapılandırma ve transfer kredisi Mart 2021
2021 il il trafik sigortası ne kadar, nasıl sorgulanır? 2021 trafik sigortası kılavuzu
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 1 Mart 2021 Pazartesi tarihli önemli gelişme
Rüyada et görmek anlamı ve yorumu
Hadi sunucusu Cem Avnayim kimdir? Cem Avnayim hakkında bilgiler
Askerlik yeri belirlenen kişiler askerlik yerlerini nasıl öğrenebilir?
Acil destek kredisi ne zaman verilir? 2021
Buzağı 1. Dönem destekleme ödemeleri miktarı
Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi ve af yasasında son gelişmeler
Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL Mart 2021 kredi kampanya detayları
İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve 1 Mart 2021 Pazartesi geri ödeme tablosu
vakıfbank emekliye promosyon ne kadar veriyor? 2021 Vakıfbank emekli promosyon kampanyaları
Engelli raporu nasıl alınır? 2021 Engelli raporu sorgulaması işlemleri
2021 ÖTV indirimi var mı? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? Sıfır araçlar ne zaman gelecek?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası Temel ihtiyaç kredisi nasıl alınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.