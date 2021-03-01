İnstagram hangi yöntemle kapatılır? Instagram hesabı şifre değişikliği

Sosyal medya ağlarının kullanımı artmaya başladıkça, instagram, facebook ve twitter gibi platformların şifre değiştirme işlemleri de birbirinden farklı oluyor. Kullanıcılar sık sık şifrelerini unutuyor ve değiştirme gereği duyuluyor. Bu platformlar da şifre nasıl değiştirilir, hesap geçici olarak ne şekilde dondurulur basamaklarına göz atalım.

INSTAGRAM DONDURMA YÖNTEMİ

Instagram da şifre değiştirme işlemlerini profilinize girip çok basit bir şekilde yapabilir ve hesabınızı dondurabilirsiniz.

İşte hesap dondurmanın yolu;

Basamak 1:

Basamak 2:

Basamak 3:

Basamak 4:

Basamak 5:

Basamak 6:

Basamak 7:

ŞİFRE DEĞİŞTİRME

Instagram adresinize giriş yapın.Sağ alttaki profil bölümüne tıklayın.Sol üstteki dişli simgesine dokunun."Profili Düzenle" seçeneğini işaretleyin."Hesabımı geçici olarak kapat" seçin.Sayfanın yönelttiği soruları cevaplayın."Hesabı Geçici Olarak Kapat" sekmesine dokunun.

Uygulamada şifre değişikliği ya da hesap dondurma işlemlerini yapabilmek için uygulamaya kayıtlı e-mail ve telefon numaranızı doğru bir şekilde tuşlamanız gerekmektedir. E-mail adresinizi veya telefon numaranızı yanlış girdiğiniz taktirde hesabınıza tekrar giriş yapmanız kolay olmayacaktır.

1. Yol: Instagram'a giriş yapalım ve sağ alttaki profil işaretine girelim.

2. Yol: Sağ üst köşeden üç çizgi bulunan menü kısmını seçelim.

3. Yol: Ayarlar bölümünü seçelim.

4. Yol: Güvenlik yazan yere tıklayalım.

5. Yol: Şifre yazan bölümü seçelim.

6. Yol: Son işlemde, sistemde kayıtlı olan şifreniz istenecektir. Ardından yeni şifre oluşturarak giriş yapabilirsiniz.