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Instagram, Guides özelliği nedir, nasıl kullanılır?

Milyonlarca kullanıcı tarafından aktif bir şekilde kullanılan İnstagram uygulamasına yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Son olarak uygulamaya eklenen Guides özelliği kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı...

19 Kasım 2020 Perşembe 01:33
Instagram, Guides özelliği nedir, nasıl kullanılır?
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İnstagram tarafından dünya çapında bugün kullanılabilir hale getirilen Guides özelliği ile birlikte gündeme geldiği görüldü. Kullanıcılar bu özellik ile neler yapılabildiğine yönelik araştırmalar yapmaya başladılar.


Yeni özellik ile birlikte içerik üreticilerinin en sevdikleri yerleri, ürünleri ve gönderileri İnstagram üzerinde takipçilerine öneri şeklinde paylaşabilmeleri mümkün hale geldi.

Milyonlarca takipçiye sahip içerik üreticileri çoğu zaman binlerce kişi için yönlendirici isimler olabiliyorlar. Buna bağlı olarak onlar tarafından yapılan öneriler birçok kişi için oldukça faydalı olabiliyor. İnstagram bu özelliği ile içerik üreticileri ve diğer tüm kullanıcılara oldukça kolay bir şekilde öneri yapma imkanını tanıdı.

Profil kısmında özel bir alanda yer alacak olan Guides, hikayeler ve direkt mesajlar aracılığı ile de paylaşılabilecek.



Son Güncelleme: 19.11.2020 01:33
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Anahtar Kelimeler:
İnstagramGuidesSosyal MedyaIçerik üreticisi
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