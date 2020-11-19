Instagram Guides nedir, nasıl kullanılır?

Instagram’da blog yazılarına benzer şekilde rehberler hazırlayıp paylaşmayı sağlayan Instagram Guides kullanıma açıldı. Bir süredir Beta olarak erişime açılan Instagram GUides, dünya genelinde kullanılabilecek.

Instagram Guides Türkiye’de de erişime açıldı

Alışveriş özelliğinin kullanıma sunulması üzerine içerik üreticileri de sponsorlu ürünleri paylaşmak için fırsatı bulmuştu. Şimdilerde blog yapısında Rehber özelliği kullanıma açıldı. Alışveriş sekmesine dahil olan rehberler özelliği henüz yayımlandığından Türkçe içerik sayısı fazla değil.

Instagram Guides özelliğine erişebilmek için alışveriş sekmesine girebilirsiniz. Açılan ekranda üst bölümdeki sekmelerden ‘’Rehberleri Keşfet’’i seçin. Rehber oluşturmak isteseniz hesabınızız profesyonel içerik üretici hesabı olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Bu özelleştirmeyi yapabilmek için ayarlara girerek ‘’Hesap’’ bölümünden ‘’Profesyonel hesaba geç’’ sekmesine tıklayın. Akabinde profilinizde sol üst bölümdeki ‘’+’’ ikonundan ‘’Rehberler’’i seçin.