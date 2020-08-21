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Instagram gönderilerini keşfete düşrmek için yöntemler

Instagram gönderilerini keşfete düşrmek için yöntemler haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 21 Ağustos 2020 Cuma tarihli haberimizde Instagram gönderilerini keşfete düşrmek için yöntemler ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

21 Ağustos 2020 Cuma 17:26
Instagram gönderilerini keşfete düşrmek için yöntemler
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İnstagram uygulaması dünya üzerinde en çok kullanıcıya sahip platformların başında gelmektedir. Bu uygulama üzerinde kullanıcılar takipçi sayılarını artırmak ve gönderilerinin daha çok kişiye ulaşmasını sağlamak istemektedirler. Bunun için tüm kullanıcıların görebildiği alan olan keşfet kısmına nasıl düşülebildiği merak edilen konular arasında yer almaktadır.

İnstagram Keşfete Nasıl Düşülür?

  • Belli sayıda takipçi ve beğeniye sahip olmak
  • Uyumlu içerikler hazırlamak
  • Konum bildirmek
  • Instagram’ da etiket kullanımak
  • Paylaşım saatlerine dikkat etmek
  • İlgi çekem paylaşımlarda bulunmak

Kullanıcıların İnstagram üzerinde keşfet bölümüne çıkabilmeleri için kaliteli içerikler paylaşmaları ve belli bir kitle tarafından beğeni almaları gerekmektedir. Bu bağlamda yalnızca organik hesaplar İnstagram’ın keşfet bölümüne düşebilmektedir.

Keşfete Düşmek İçin İçerikler

İnstagram üzerinde keşfete düşebilmek için belirli bir kalitede içerik sunulması gerekmektedir. İçeriklerde doğru filtrelerin kullanılması, içeriğin daha çok kişi tarafından beğenilmesini sağlayabilmektedir. Aynı zamanda kitlelerin hoşuna giden uyumlu içeriklerin paylaşılması gerekmektedir. Buna göre fontların ve yazıların da uyumlu olması lazımdır.

Konum Bildirmek


Keşfete düşebilmek için paylaşımlarda konum bildirilmesi de gerekmektedir. Kullanıcıların konumlu bir şekilde yaptıkları paylaşımlar daha çok kişiye ulaşmaktadır.

Etiket Kullanmak

Yine keşfete düşebilmek için kullanıcıların paylaşımlarında etiket kullanmaları gerekmektedir. Böylece etiketlenen konuya ilgi duyan kullanıcılar keşfetlerinde yapılan paylaşımları görebilmektedirler.

Paylaşım Saatleri

Paylaşım saatleri keşfete düşmek açısından önemlidir. Kullanıcılar genellikle akşam saatlerinde sosyal medyayı kullanmaktadırlar. Buna göre herkesin uyuduğu saatlerde paylaşım yapılması daha az kişiye ulaşılmasına neden olacaktır.

İlgi Çeken Paylaşımlar

Paylaşılan içeriklerin sıradan olmasındansa ilginç olması daha çok ilgi gösterilmesini sağlayacaktır. Her sayfa tarafından paylaşılan içerikler herkes tarafından görüldüğü için bir süre sonra dikkat çekmeyecektir.



Son Güncelleme: 21.08.2020 17:26
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