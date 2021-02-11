Instagram gizliden takip eden stalkerları nasıl bulabiliriz?

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri de kimlerin stalk yaptığı oldu. Özellikle İnstagramda aktif bulunan kişiler, kimlerin kendilerini stalkladığını öğrenmenin yollarını araştırıyor.

STALK NE DEMEK?

Stalklamak, daha çok sosyal medya kullanıcılarının kullandığı bir tabir olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir başka kişiye sosyal medya üzerinden bakmak, araştırmak, paylaşımlarını incelemek stalk demektir.

Genellikle birbirini sosyal medya üzerinden takip etmeyen kişilerin yaptığı stalk, eski eş, eski sevgili, eski dostlar tarafından daha çok yapılmaktadır. Merak edilen kişinin, neler yaptığı, kimlerle ve nerede olduğu stalk yapılarak o kişinin hesabı üzerinden öğrenilebilmektedir.

STALK YAPAN KİŞİLERİ NASIL BULURUZ?

İnstagram uygulaması, porfilinize bakan kişilere ulaşımı maalesef mümkün kılmamaktadır. Sizin profilinize ve gönderilerinize bakan kişileri bulmanın herhangi bir yolu bulunmamaktadır.

İnsatgram’da kendilerini stalklayan kişileri görmek isteyenler, hazırlanan programları indirerek bu kişilere ulaşmaya çalışmaktadırlar. Fakat bir çok dolandırıcı bunu fırsat bilerek, sizler için tehlike arz etmektedirler.

STALKLAYAN KİŞİLERİ GÖSTEREN UYGULAMALAR GÜVENİLİR Mİ?

Sizi stalklayan kişileri görmek istediğinizi biliyoruz. Fakat İnstagram ne yazık ki bu bilgilere ulaşımı mümkün kılmamaktadır. Bunu uygulama üzerinden göremeyen kişiler, farklı sitelerden bu stalkçı kişilere ulaşmaya çalışmaktadır. Fakat bu sitelerin herhangi bir güvenilir tarafı bulunmamaktadır.

Dolandırıcılık amacıyla hizmet eden birden fazla site bulunmaktadır. Bir yandan kendinizi stalklayan kişileri bulmak için çaba harcarken, maalesef bir yandan da dolandırılma ihtimaliniz yüksek oranda bulunmaktadır.

STALK YAPANLARI GÖSTEREN UYGULAMALAR VAR MI?

Bu tarz uygulamaların reklamları her zaman karşımıza çıkmaktadır. Fakat bu uygulamaların güvenilirliği bulunmamaktadır.

Bu uygulamalara giriş yaptığınızda hesabınızın çalınması ihtimali ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir çok uygulamanın gerçek amacı da kişilerin hesaplarını ele geçirmektir.

Ayrıca bu uygulamaları kullandığınızda, karşınıza çıkan isim listesi sizi stalklayan kişilerin değil, son takibe alınan kişiler olarak karşınıza çıkmaktadır.

Siz kendinizi stalklayan kişileri öğrenmeye çalışırken, hesabınız elinizden gidebilir. Dikkat edilmesi gereken bir konu olan stalk için herhangi bir uygulama kullanmamanızı tavsiye ederiz.

BU TARZ UYGULAMALARIN ZARARLARI

Instagram stalklayan kişileri gösteren uygulamalar birkaç parçadan oluşurlar.

• Bu uygulama parçalarından birisi Javascript kodları içermektedir ve Google üzerinden uzantı yükler.

• Uygulamanın bir parçası bilgisayara ya da cep telefonuna trojen yükler ve tüm bilgileri çalma görevini üstlenir.

• Google eklentisi olan parça nedeniyle kullanıcı Instagram üzerinden hiç bilmediği sayfaları ve hesapları haberi olmadan takibe alır.