Instagram gizli hesapları ve profilleri görme nasıl olur? Gizli hesapları gösteren uygulamalar

Instagram gizlilik kuralı ve takipçilerin gizliliklerini korumak için gizli hesap özelliği uygulamanın içinde yer alıyor. Bu özelliği aktifleştiren yani hesabını gizliye alan kullanıcıların profilleri yalnızca takipçileri tarafından görülebiliyor. Yani, gizli hesap özelliğini aktifleştirdiğiniz zaman sizi takip eden kullanıcılar dışında kimse sizin paylaşımlarınızı göremiyor.

Instagram’ın gizlilik ayarı

Hesabınızı gizli hesap olarak ayarlayabilmeniz için, Instagram gizlilik özelliği sunmaktadır. Hesabınızı gizli yapabilmek için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz yeterli olacaktır. Android ile İOS cihazlarda bu işlem aynı şekilde uygulanmaktadır.

Profilinize giriş yapabilmek için “Profil” simgesine veya da sağ alt bölümde yer alan profil fotoğrafınıza tıklayın.

Sağ üst kısımda yer alan üç çizgi simgesine ve sonrasında da Instagram ayarlar kısmına giriş yapın.

Gizlilik kısmına tıkladıktan sonra hesap gizliliğini seçin.

Hesabınızı gizli yapmak için gizli hesap seçeneğinin yanında yer alan simgeyi açık duruma alın.

Instagram’da gizli olan hesapları gösteren uygulamalar

Pingru

Postegro

Pingru uygulaması ile gizli hesapları görme

Story’leri izlemek için ücretli olan versiyona bakmanız gerekmekte. Ayda ek olarak 30 TL ödeyerek uygulamayı istediğiniz kadar kullanabilir, istediğiniz bütün hesaplara bakabilir ve stroyleri izleyebilirsiniz.

İstediğiniz taktirde bu uygulamayı uygulama mağazası aracılığı ile herhangi bir ücret ödemeden de yükleyebiliyorsunuz. Ücret ödemeden kullanma hakkınız üç tanedir. Günlük en fazla üç kere kullanma hakkınız oluyor. Hikayeler ile storyleri görmek istiyorsanız ücret ödeyerek bu uygulamayı kullanmanız gerekiyor.

Postegro uygulaması ile gizli hesapları görme

Bu uygulama da uygulama mağazasından herhangi bir ücret ödemeden indirebilirsiniz. Uygulamayı indirdiğiniz zaman sınırlı sayıda hesabı kontrol edebiliyorsunuz. Pingru uygulamasında olduğu gibi bu uygulamada da premium’a geçtiğiniz zaman sınırsız hesabı inceleme imkanınız oluyor. Postegro uygulamasıyla koruma altında olan profilleri bakabiliyorsunuz.