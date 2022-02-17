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İnstagram gizli hesap görme nasıl olur?

Popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan İnstagram, milyonlarca kişi tarafından takip edilmeye devam ediyor. Gizli hesapların fotoğraflarını ve hikayelerini görmek isteyen vatandaşlar gizli hesaplara nasıl bakıldığını merak ediyor. İşte instagram gizli hesap görmenin yolları haberimizde

17 Şubat 2022 Perşembe 03:19
İnstagram gizli hesap görme nasıl olur?
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Dünyada ki popüler uygulamalar arasında yer alan instagram, milyonlarca kişi tarafından kullanılmaya devam ediyor.  Kullanıcı sayısı artması ile birlikte uygulama üzerinde birçok şikayet göz önünde bulunduruluyor. Gizliliğe önem veren uygulamada kişilere hesaplarını gizleme özelliği sunuyor. Yasal olmayan siteler ise kişilerin instagram hesaplarını inceleme imkanı sunuyor.

İnstagram gizlilik nedir?

İnstagram gizlilik özelliklerine oldukça önem verirken hesabınızı gizliye aldığınız sürece attığınız fotoğraflar ve hikayeler kimse tarafından görülmez. Gizli hesap modu ile sizi takip etmeyen kişiler sizin arkadaşlarınızı ve takip ettiğiniz kişileri göremez. Eğer hesabınız açık ise herkes tarafından hesabınız görülür.

İnstagram’da gizli hesapları gören ücretsiz uygulamalar

iOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlar gizli hesapları görmek için birçok uygulamalar geliştirdi. Yüklenen programlar sayesinde hesabı gizli olan kişilere erişim sağlayabiliyorsunuz. Uygulamaya giriş sırasında sizden instagram hesabı kullanıcı adı ve şifre istemektedir. Daha sonra telefonuna şifre gelmektedir. Şifre ile daha sonra hesaba erişebilir ve istediğiniz kişilere erişebilirsiniz.

instagram gizli hesap gören uygulamalar;

Ghostly ( Social Ghost)

InstgaBusted

Istory

Profile+

Anlayz For ınstagram

Instagram andorid telefonlar için gizli hesap görme;

Ghostly

BlindStory

InsLong Reports

StoryLab

Scout

Fin My Stalker

Pingru

Zoomie

Lili

Bestwhozi

InstaLooker

Istory

Anonymous Story Viewer

Followers+

Follow report

Pro Report

Postegro ( şu an kullanılmamaktadır)

Postegro uygulaması özel hayata yapılan müdahale yüzünden birçok şikayet sebebi ile uygulama kapatılmıştır. Bu uygulamalar etik olarak kabul edilmediği gibi güvenirliği de söz konusu olmaya bilir.

Özel hesaplara doğrudan takip isteği gönderebilir ve karşıda ki sizi kabul ettiği sürece kişiye ulaşabilirsiniz. Diğer bir yöntem sahte bir hesap ile istediğiniz kişiyi takip edebilir bu sayede sizin kim olduğunuzu anlamaz.

Özel profilleri görüntülemek için bu uygulamalardan yardım alabilirsiniz.

Private Insta

Insta Looker

Insta DP

Watchlnınsta

Ghosty uygulaması nasıl kullanılır?

Google play ve App Store mağazaları arasında yer alan Social Ghost uygulaması telefonunuza indirdikten sonra gizli profillere ulaşabilirsiniz.

Ghosty uygulamasında izlenecek yöntemler, uygulama indikten sonra hesap bilgilerinizi girebilirsiniz.

Giriş yapılmasının ardından profiliniz ve takipçi listeniz otomatik olarak uygulamaya aktarılır.

Program bu sayede sizin takip ettiğiniz kişileri kayıt altına alır.

Ayrıca merak ettiğiniz gizli hesapların kullanıcı adını yazarak ta kullanıcıya erişebilirsiniz.

İnstagram’da takip etmeden profil görmek mümkün mü?

İnstagram uygulaması gizliliğe önem verdiği için kullanıcılarına gizli hesap modu sunmaktadır. Dileyen kişiler gizli hesapları görmek için yukarıda bahsedilen uygulamalar sayesinde kişiye takibe almadan hikayelerini görüntüleyebilir.

İnstagram’da gizli hesapları görmek için yasal olmayan sitelere giriş sağlamak için fake hesap yani sahte hesap açarak istediği kişiye istek atarak takibe alabilir.

İnstagram’da  gizli profillere bakmak için öncelikle masaüstü instagram girişi yaparak profili görebilirsiniz. ‘Daha fazla’ kısmına tıklayarak paylaşımlara ulaşabilirsiniz. Fakat instagram bu yolun insanlar tarafından yapıldığının farkına vararak erişim engeli sağladı.

Ayrıca kimi takip etmek istiyorsanız, o kişinin ilgi alanını öğrenerek ona göre sahte hesap açıp profili düzenleyebilirsiniz. Güven sağlayacak ortama geldikten sonra kişiye takip isteği atabilirsiniz.

Gizli profilleri takip etmeden gönderileri görmek mümkün mü?

Hesabı gizli olan kullanıcıları görmek yasal olmayan yolları denemek istemiyorsanız bu durum pek mümkün değildir.

İnstagram profili nasıl gizlenir?

İnstagram hesabını gizlemek için bu aşamalara göz atabilirsiniz.

Profilinize giriş sağladıktan sonra sağ üst bölümde yer alan ayarlar kısmına tıklayın

Karşınıza çıkan menüde ‘gizli hesap’ sekmesine tıklayın. Hesabınızı bu sayede gizli hesaba almış olacaksınız. Eğer tekrardan hesabınızı açmak istiyorsanız bu işlemi tekrar yapabilirsiniz.

İnstagram uygulaması gizliliğe önem verirken birçok kullanıcıda bu özellikten memnun. Gizliliğe önem veren kişiler ise genellikle instagram uygulamasını tercih ediyor.

İnstagram’da gizli hikaye izleme için öncelikle gizli profilleri gören uygulamalardan birini indirmek zorundasınız. Bilgileriniz ile giriş yapıldıktan sonra istediğiniz kişinin hikayesini izleyebilirsiniz.

İnstagram’da engellendiğinizi nasıl anlarsınız?

Sosyal medya uygulaması olan instagram da eğer başkası tarafından engellediğinizi düşünüyorsanız istediğiniz kişinin hesabına girerek eğer burada hiç gönderi yok uyarısı çıkarsa engelli olabilirsiniz. Aynı zamanda gönderi, takipçi, sayısı (0) yazıyorsa engellendiğiniz anlamına gelmektedir.

 



Son Güncelleme: 17.02.2022 03:19
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Anahtar Kelimeler:
İnstagramGizliHesapUygulama
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