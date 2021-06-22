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Instagram geçici olarak kapatılan dondurulan hesap geri açma işlemleri

Dünya üzerinde en popüler sosyal medya uygulaması olan İnstagram, gün geçtikçe daha çok kullanıcıya ulaşıyor. Kullanıcılar, bazen hesaplarını donduruyor veya tamamen kapatıyor. Daha sonra ise hesaplarını nasıl açacaklarını merak ediyorlar. Haberimizde dondurulmuş ya da kapatılmış İnstagram hesabının nasıl açılacağına ilişkin bilgilere yer verdik. İşte detaylar...

22 Haziran 2021 Salı 02:25
Instagram geçici olarak kapatılan dondurulan hesap geri açma işlemleri
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Dünya üzerinde milyarlarca insanın kullandığı sosyal medya platformu isntagramda kullanıcılar, eğlenceli anlarını paylaşabiliyor ve buradan etkileşim sağlayabiliyor. Kullanıcılar bazen bazı gerekçelerden dolayı hesaplarını dondurabiliyor veya da kapatabiliyor. Peki dondurulan hesap geri nasıl açılıyor? İşte detaylar…

Videoların, fotoğrafların, güzel anların paylaşıldığı instagramda kullanıcılar aynı zamanda yeni kişilerle tanışabiliyorlar. Dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan bu uygulama aynı zamanda para kazanmak için de kullanılıyor. Lakin kullanıcılar yoğunluklarından, intenette fazla zaman geçirmek istemediklerinden ya da herhangi bir nedenden dolayı hesaplarını geçici olarak ya da tamamen kapatmak istiyorlar. Bunun içinde uygulama içinden takip edilecek adımlarla instagram hesaplarını donduruyorlar. Haberimizde İnstagram hesabını nasıl donduracağınızı ve dondurduktan sonra açmak isterseniz hangi adımları takip etmeniz gerektiğini anlatan bilgileri paylaştık. İnstagramını dondurmak isteyen ya da donmuş instagram hesabını tekrar açmak isteyen kullanıcılar haberimizi okuyabilir. İnstagram hesabı nasıl dondurulur? Dondurulan instagram hesabı geri nasıl aktif hale getirilir? İşte soruların cevabı…

İnstagramını dondurmak isteyen kullanıcılar link üzerinden bu işlemi kolaylıkla yapabilirler. Öncelikle bilgisayardan instagram hesabınıza giriş yapmalısınız. Ardından “profil düzenle” kısmına girmelisiniz. Daha sonra ise sağ tarafta yer alan “Hesabımı geçici olarak kapat” kısmına tıklamalısınız. Açılan sayfada bir neden belirterek şifrenizi girip hesabınızı kapatabilirsiniz.

Dondurulan hesap nasıl açılır?

İnstagram kullanıcıları çeşitli sebeplerden dolayı hesaplarını geçici süreliğine ya da tamamen kapatabiliyorlar. Daha sonra açmak istediklerinde de bu işlemi nasıl gerçekleştireceklerini araştırıyorlar. Bunun için instagrama şifreniz aracılığı ile tekrar giriş yapmanız gerekmektedir. Lakin bu noktada dikkat etmeniz gereken bazı yerler var.

İnstagram hesabınızı yeniden aktif hale getirmek için 1-2 gün beklemeniz gerekmektedir. Eğer dondurduktan hemen sonra tekrar açmak için giriş yapmaya çalışırsanız “kullanıcı bulunamadı” hatası ile karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla hesabınızı tekrar açmak için 1-2 gün beklemeniz gerekecektir. Giriş yapmak için ise hem mobil uygulamayı hem de bilgisayar üzerinden giriş yapmayı deneyebilirsiniz. İnstagram kullanıcı adınızı ve şifrenizi doğru girdiğiniz takdirde hesabınız açılacaktır.

Kullanıcı bilgileri unutulan instagram hesabı nasıl kurtarılır?

İnstagram hesabınızı dondurduktan sonra geri açamıyorsanız 1-2 gün sonra tekrar denediğiniz de açılacaktır. Bunun yanı sıra aradan uzun bir zaman geçtikten sonra “instagramı dondurduktan sonra şifremi unuttum” diyen kullanıcılar da olabiliyor. Bu problemi çözmek biraz zor olabiliyor. Çünkü hesabı dondurduktan z-sonra uzun bir süre giriş yapmadıysanız bu hesaptan “şifremi unuttum” seçeneği ile yeni şifre alamıyorsunuz. Bu noktada da İnstagram kullanıcılara farklı bir seçenek sunuyor.

“Instagram dondurdum kullanıcı bulunamadı“ hatası ile “hesabı dondurduktan sonra şifreyi unuttum” problemi aynı adımlarla halledilebiliyor.

Bu sorunu/sorunları çözmek için ilk olarak ”Giriş yaparken sorun mu yaşıyorsun?” ekranına gitmeniz gerekmektedir.

Daha sonra kullanıcı adını girerek e-posta adresine gönderilen bağlantı üzerinden istenilen adımlar takip edilmelidir. İnstagram güvenlik için sizden aşağıdaki bilgileri ister:

Platform, Instagram’da paylaşılan bir fotoğrafın gönderilmesini ister. Lakin seçtiğiniz fotoğrafta kırpma ve filtre uygulama gibi işlemlerin yapılmaması gerekmektedir.

Bu fotoğraf doğrultusunda Instagram tarafından hesap ve bilgilerin incelenmesi yapılır.

1 ya da 2 gün süren bu işlemin sonucu e-posta ile bildirilir.

Hesabın gerçek olup olmadığını anlamak için işlemden geçmemiş bir fotoğraf tekrar istenir.

Gönderilen fotoğraftan sonra Instagram ekibi değerlendirmeye başlar.

Hesap incelemesi olumlu sonuçlandığında Instagram hesabı yeniden aktif hale gelir.

Ayrıca Instagram hesabı dondurulup yeniden açılınca, takipçi sayısında hiçbir değişiklik ve eksilme olmaz.

Dondurulan instagram hesabı ne zaman açılır?

Eğer herhangi bir nedenden dolayı İnstagram hesabınızı dondurduysanız geri açmak için 1-2 gün beklemeniz gerekir. Bu süre dolduktan sonra tekrar kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek hesabınıza erişim sağlayabilirsiniz. Tekrar dondurmak istediğiniz takdirde ise bir hafta beklemeniz gerekir. İnstagramın bu bir hafta şartı koymasının nedeni ise kullanıcıların sürekli bu işleme başvurarak uygulamayı gelişigüzel kullanmamasıdır.

 


Son Güncelleme: 22.06.2021 02:25
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Anahtar Kelimeler:
InsagramİnstagramDondurmaHesapAçma
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