Instagram - Facebook - Twitter profilime kim baktı, bakanlar kimler? Profilime kim baktı ücretsiz uygulaması var mı?

Profilime Kim Baktı? İnstagram- Twitter- Facebook Profilime Kimler Baktı? Ücretsiz Uygulama Var Mı?

Sosyal medya uygulamaları olan İnstagram, Twitter ve Facebook’un her geçen gün kullanıcıları artmaktadır. En fazla kullanımı olan sosyal medya uygulamaları olan İnstagram, Facebook ve Twitter uygulamalarının kullanıcıları sık sık uygulama özelliklerine ilgi gösteriyorlar. Bunların arasında yer alan profili ziyaret eden kişiler bulunuyor. Her geçen aranma oranları artan ‘Profilime Kim Baktı’ sorusu kullanıcılar tarafından araştırma konusu oluyor. Böyle bir uygulamanın olup olmadığını ve ücretinin olup olmadığı herkes tarafından araştırılıyor.

Her geçen gün sosyal medya kullanıcılarının yaş aralığı 7 ila 70’e genişlemeye başladı. Günden düne popüler kültüre ayak uydurmaya çalışan kişi sayısı artıyor. Ocak ayındaki verilere bakacak olursak, Türkiye’de 54 milyon sosyal medya kullanıcı bulunuyor. Bu sayı yaklaşık olarak toplam nüfusun %64’üne denk geliyor. Yani Türkiye nüfusunun yarısından fazlasının sosyal medya hesabı bulunuyor.

Artık şirketler tarafından küçük, büyük ayırt etmeksizin telefon uygulamaları yapılıyor. Bazıları ilgi görürken bazıları da kimsenin ilgisini çekmiyor. Ancak bunların arasında en çok popüler olan uygulamalar arasında yer alan İnstagram, Twitter ve Facebook uygulamalarının her geçtiğimiz gün kullanıcı sayısı artıyor. Profilime Kim Baktı uygulaması Play Store ve App Store üzerinden herkes tarafından merakla aranan uygulamalar arasında yer alıyor.

Profilime Kim Baktı?

Facebook profilini, Twitter profilini ve İnstagram profilini ziyaret edenleri öğrenmek isteyen kullanıcılar, profilime kim baktı sorusunu intenet aracılığıyla araştırarak sorularına yanıt aramaya çalışıyorlar. Bu uygulama Play Store ve App Store üzerinden çok sayıda kişi tarafından aratılıyor.

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İnstagram- Twitter- Facebook Profilime Kimler Bakıyor?

Bu soruya cevap olarak kullanıcıların karşısına ücretli ve ücretsiz uygulamalar çıkıyor. Bu uygulamaların verdiği cevapların doğrulupu herkes tarafından tartışılıyor. Bazı kişiler profiline bakanları ücretsiz görebilirken bazıları da ücretli bir şekilde profillerine bakanları öğreniyorlar.

Profilime Kim Baktı Uygulaması Ne Kadar Doğru?

Yüzde yüz doğruluk taşıyan bir uygulamanın bulunmaması ile birlikte yüzde 1'lik doğruluk payı bile olmayan uygulamaların ücretli / ücretsiz olarak kullanıcıların karşına çıkması ve bu uygulamaları deneme süreçlerinde pek çok reklam ile karşılaşılması oldukça saçma bir hal alıyor.

Play Store ve App Store kullanıcılarının yorumlarına bakılırsa bu uygulamalar kendi amaçlarının dışında bir hizmet verdikleri demek mümkündür.

Uygulama verdiği sonuçlarda ise profile bakan kişiyi değil de rastgele kullanıcı adlarının birleşiminden oluşan adları vererek kullanıcıya karşı cevapsız kalmamayı hedefliyor.