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Instagram eski kullanıcı adı nasıl bulunur?

Instagram kullanıcıları, istedikleri zaman kullanıcı hesaplarını yeniden adlandırma hakkına sahiptirler. Instagram'da kullanıcı adınızı değiştirmek artık eski kullanıcı adınızı bulamayacağınız anlamına gelir. Pek çok insan eski Instagram kullanıcı adlarını bulmak istiyor ama nasıl yapılacağını bilmiyor. Eski Instagram kullanıcı adımı nerede bulabilirim? Sorusu en çok araştırılanlar arasında yer aldı.

11 Mart 2021 Perşembe 02:28
Instagram eski kullanıcı adı nasıl bulunur?
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Instagram her gün işlevlerine yeni özellikler ekliyor. Kullanıcıların gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanan işlevler kapsamında yeni bir işlev tanıtıldı. Bu özellik sayesinde Instagram kullanıcıları artık eski kullanıcı adlarını görebilecekler.

Instagram eski kullanıcı adı nereden nasıl bulunur?

Instagram kullanıcıları. istedikleri zaman eski kullanıcı adlarını bulabilirler. Instagram tarafından sunulan yeni özelliğin bir parçası olarak, bir kullanıcı artık başka bir kullanıcının eski kullanıcı adını kolayca görüntüleyebilir.

Eski Instagram kullanıcı adımı nerede bulabilirim? Soru şu şekilde cevaplanabilir;

1. adım

Instagram uygulamasına kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapınız.

2. adım

İstenilen bir kullanıcının eski kullanıcı adını bulmak için, önce o kullanıcının profiline girilmelidir.

3. adım

Kullanıcı profiline giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yanında üç noktalı ikona tıklanır.

4. adım

Açılan pencerede "Bu hesap hakkında" seçeneğini tıklayın.

5. adım

Seçenekte "Önceki Kullanıcı Adları" nı tıklayın. Daha önce hesap sahibi tarafından kullanılan tüm adlar bu bölümde görüntülenecektir.

Maalesef tüm Instagram hesaplarının eski kullanıcı adlarına erişmek mümkün değil. Daha önce yeniden adlandırılmış hesaplar genellikle işletme veya onaylanmış hesaplardır. Ayrıca bilgilerinize erişim sağlayan hesapların eski kullanıcı adlarına da erişebileceksiniz.

Instagram eski kullanıcı adına nereden bakılır?

Eski Instagram kullanıcı adımı nereden kontrol edebilirim? Soru şu şekilde cevaplanabilir; Eski Instagram hesabı sahibinin kullanıcı adını görmek isteyen kullanıcılar, bunun için mobil tarayıcıyı veya Instagram web sitesi kullanılmalıdır.

Maalesef eski kullanıcı adına Instagram mobil uygulaması üzerinden ulaşılamıyor. Mobil uygulama, kullanıcılara bu tür bilgilere erişim hakkı vermez. Bununla birlikte, talep edilen bilgilere web sitesi üzerinden mobil tarayıcı veya bilgisayar aracılığıyla erişim mümkün olacaktır.

Instagram kullanıcı adı nasıl değiştirilir?

Instagram kullanıcıları istedikleri zaman kullanıcı adlarını değiştirme hakkına sahiptir. Instagram bu konuda kullanıcılarına herhangi bir kısıtlama getirmemektedir. Bir Instagram hesabı sahibi, hesap kullanıcı adını istediği zaman değiştirebilmektedir.

Instagram kullanıcı adımı nasıl değiştiririm? Sorusu şu şekilde cevaplanabilir;

1. adım

Instagram uygulamasına kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapınız.

2. adım

Uygulamaya giriş yaptıktan sonra ayarlar bölümünden profile giriş yapınız.

3. adım

Profil bölümünün "Profili Düzenle" bölümünü ve "Kullanıcı Adı" nı tıklayın.

4. adım

Kullanıcı adı bölümündeki adımları takip ederek eski kullanıcı adınızı istediğiniz kullanıcı adı ile hemen değiştirebilirsiniz.

Bu yöntemi kullanarak bir kullanıcı adını değiştirirken, seçilen kullanıcı adı iyi tanımlanmış olmalıdır. Lütfen seçtiğiniz kullanıcı adının başka bir hesap tarafından kullanıldığını unutmayın. Kullanıcı adını değiştiren bir Instagram kullanıcısı, bu yeni kullanıcı adını 14 gün boyunca kullanmalıdır. Uygulama, yeni adı 14 gün süreyle engelleyerek kullanıcının değiştirmesini veya başka bir kullanıcı tarafından devralmasını engelleyecektir.

Bir Instagram kullanıcısı eski kullanıcı adına dönmek istese bile 14 gün beklemek zorundadır. 14 günlük sürenin sonunda değiştirilen eski kullanıcı adı, diğer kullanıcılar tarafından da kullanılabilir olacaktır.



Son Güncelleme: 11.03.2021 02:28
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Anahtar Kelimeler:
İnstagramKullanıcı AdıEski
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