İnstagram dondurma nasıl olur? 2021 geçici ve kalıcı İnstagram hesabı dondurma işlemleri

İnstagram Dondurma Yoları Neler? İnstagram Geçici Veya Kalıcı Olarak Nasıl Doldurulur?

1 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Dünyada hemen hemen her yerde en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından birisi olan İnstagram, kullanıcıları tarafından geçici ve kalıcı olarak nasıl dondurulacağı herkes tarafından merakla araştırılıyor.

İnstagram’da hesap dondurma ve hesap silme işlemlerinin nasıl yapılacağı ve izlenecek yollar sosyal medya uygulaması olan İnstagramı’ın kullanıcıları tarafından araştırılıyor.

İnstagram Geçici Olarak Dondurma

İnstagram hesabını geçici olarak kapatıldığı zaman, profil, fotoğraflar, yorumlar ve beğenmeler, tekrar giriş yapılırsa hesap tekrardan etkinleştirilene kadar gizli olarak kalır.

İnstagram hesabını geçici olarak dondurmak için;

1. www.instagram.com‘a bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş yapın. Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız.

2. Sağ üst kısımdaki simgesine dokunun veya tıklayın ve Profili Düzenle’yi seçin.

3. Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat’a dokunun veya tıklayın.

4. Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.

5. Hesabı Geçici Olarak Kapat’a dokunun veya tıklayın. Hesabınızı geçici olarak kapatmak için hesabınıza giriş yapabiliyor olmanız gerekir. Şifrenizi veya kullanıcı adınızı hatırlayamıyorsanız, giriş yapmakla ilgili bazı ipuçlarına bakabilirsiniz. Hesabınızı kapatmak istemiyor ancak hesabınızı kimlerin görebildiğini değiştirmek istiyorsanız, gönderilerinizi gizli olarak ayarlayabilir veya kişileri engelleyebilirsiniz.

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