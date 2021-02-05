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İnstagram dondurma nasıl olur? 2021 geçici ve kalıcı İnstagram hesabı dondurma işlemleri

2021 İnstagram dondurma işlemi nasıl yapılır? İnstagram geçici olarak naıl dondurulur? İnstagram kalıcı olarak nasıl silinir? Milyonu aşkın kullanıcısı bulunan soyal medya uygulaması olan İnstagram hesabına sahip kişi ve kişiler hesaplarını geçici veya kalıcı olarak nasıl donduracaklarını merakla araştıyorlar.

05 Şubat 2021 Cuma 08:25
İnstagram dondurma nasıl olur? 2021 geçici ve kalıcı İnstagram hesabı dondurma işlemleri
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İnstagram Dondurma Yoları Neler? İnstagram Geçici Veya Kalıcı Olarak Nasıl Doldurulur?

1 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Dünyada hemen hemen her yerde en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından birisi olan İnstagram, kullanıcıları tarafından geçici ve kalıcı olarak nasıl dondurulacağı herkes tarafından merakla araştırılıyor.

İnstagram’da hesap dondurma ve hesap silme işlemlerinin nasıl yapılacağı ve izlenecek yollar sosyal medya uygulaması olan İnstagramı’ın kullanıcıları tarafından araştırılıyor.

İnstagram Geçici Olarak Dondurma

İnstagram hesabını geçici olarak kapatıldığı zaman, profil, fotoğraflar, yorumlar ve beğenmeler, tekrar giriş yapılırsa hesap tekrardan etkinleştirilene kadar gizli olarak kalır.

İnstagram hesabını geçici olarak dondurmak için;

1. www.instagram.com‘a bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş yapın. Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız.

2. Sağ üst kısımdaki simgesine dokunun veya tıklayın ve Profili Düzenle’yi seçin.

3. Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat’a dokunun veya tıklayın.

4. Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.

5. Hesabı Geçici Olarak Kapat’a dokunun veya tıklayın. Hesabınızı geçici olarak kapatmak için hesabınıza giriş yapabiliyor olmanız gerekir. Şifrenizi veya kullanıcı adınızı hatırlayamıyorsanız, giriş yapmakla ilgili bazı ipuçlarına bakabilirsiniz. Hesabınızı kapatmak istemiyor ancak hesabınızı kimlerin görebildiğini değiştirmek istiyorsanız, gönderilerinizi gizli olarak ayarlayabilir veya kişileri engelleyebilirsiniz.

2021 Yılı İnstagram Hesabını Komple Silme

  1. İnstagram resmi sayfasına giriş yaparak, hesabını sil sayfasına gidin.
  2. İnstagram intenet sitesine giriş yapılamıyorsa, ilk önce hesaba giriş yapılması gereklidir. Hesabınızı İnstagram uygulaması içerisinden silmeniz mümkün değildir.
  3. Karşınıza gelen Hesabını neden siliyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir neden seçtiğinizde görünür.
  4. Bu işlemin ardından hesabımı kalıcı olarak sil’e tıklayın veya dokunun.
  5. Farklı bir hesabı silmek istiyorsanız, Hesabını Sil sayfasının sağ üst köşesindeki kullanıcı adına tıklayın, kullanıcı adının yanındaki simgesine dokunun/tıklayın ve Çıkış Yap’ı seçin. Silmek istediğiniz hesapla tekrar giriş yapın ve yukarıdaki talimatları izleyin.

 



Son Güncelleme: 05.02.2021 08:25
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2021 İnstagram Hesap Dondurma2021 İnstagram Hesap Silme
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