İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Son Dakika
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli...

Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 8 Aralık 2021 Çarşamba Instagram giriş sorunu

Okurlarımızın merakını uyandıran Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? Instagram giriş sorunu haberimiz gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla 8 Aralık 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de sıcak gelişmeleri hızlıca öğrenebilirsiniz.

08 Aralık 2021 Çarşamba 00:00
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 8 Aralık 2021 Çarşamba Instagram giriş sorunu
Takip Et:

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram son günlerde giriş sorunlarıyla gündeme geliyor. Milyonlarca kullanıcıya sahip uygulamanın son günlerde çöktüğü ve kullanıcıların giriş yapamadığı görülüyor.

Giriş sorunu yaşayan Instagram kullanıcıları Instagram’a neden giremiyorum, Instagram çöktü mü sorularını araştırıyor. 15 Şubat 2021 Pazartesi günü Instagram kullanıcıları uygulamaya girerken sorun yaşadığını bildirdi. Bazı kullanıcılar ise Instagram hızının yavaşlaması üzerine şikayetlerde bulunuyor.

Instagram çöktü mü?

Instagram kullanıcıları uygulamaya giriş sorunu yaşadığı yönünde çok sayıda paylaşım geldi. Gelen şikayetlere rağmen Instagram’dan resmi bir açıklama yapılmadı. Instagram giriş sorunu yaşayan kullanıcıların şikayetler kısmında sorunlarını bildirmeleri isteniyor. Şikayetlerin bildirilmesi halinde yetkililer bir sorun varsa, bu soruna ilişkin çalışma yapmaktadır.

Instagram nedir?

Instagram, ilk çıkışını bir fotoğraf ve video yani görsel paylaşım yapılan sosyal medya uygulaması olarak yaptı. İlk bakıldığında dijital bir fotoğraf albümü gibi görülen uygulama milyonlarca kişi tarafından kullanılmaya başlandı ve bir Pazar haline geldi.

Bugün Instagram fenomenleri yaptıkları paylaşımlarla ciddi rakamlar kazanabiliyor. Bunun yanı sıra açılan şirket hesapları sayesinde satışlar yapılabiliyor. Zaman içerisinde birçok değişimin yaşandığı uygulama artık sadece görsel paylaşım yapılan bir uygulama olmaktan çıktı. Son olarak Facebook ile birleşen uygulama özellikleri hikaye, reels videoları gibi özellikler kazandırdı.


Son Güncelleme: 08.12.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çöktüGiriş SorunuSorunİnstagram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ehliyet gerektirmeyen Citroen Ami aracı ücreti ve özellikleri
Ehliyet gerektirmeyen Citroen Ami aracı ücreti ve özellikleri
Elden taksitle cep telefonu satışı yapan yerler nereleri ?
Elden taksitle cep telefonu satışı yapan yerler nereleri ?
Instagram'da en çok takipçisi olan Türkler kimler?
Instagram'da en çok takipçisi olan Türkler kimler?
Instagram hesabı nasıl dondurulur ?
Instagram hesabı nasıl dondurulur ?
Android kullanıcıları bu uygulamalardan uzak durun!
Android kullanıcıları bu uygulamalardan uzak durun!
İsimden telefon numarası nasıl bulunur? İsimden telefon numarası sorgulama işlemleri
İsimden telefon numarası nasıl bulunur? İsimden telefon numarası sorgulama işlemleri

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Fox TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları Meliha kimdir? Şafak Pekdemir’in rol aldığı yapımlar
Aralık 2021 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 8 Aralık 2021 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 8 Aralık 2021 Çarşamba Instagram giriş sorunu
Adıyaman Belediyesi Sosyal Yardım Başvuruları nasıl yapılır?
Netflix Gazap Ateşi filminin konusu nedir?
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?
Artvin Belediyesi'nin yaptığı yardımlar için başvuru ve sorgulama
8 Aralık 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 8 Aralık Çarşamba at yarışı programı
Masumlar Apartmanı dizisi Memduh Dede karakterini kim canlandırıyor? Atilla Şendil biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Tıbbi laboratuvar teknikeri maaşı ne kadar? Sağlık teknikeri maaşları
Sivas Belediyesi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır ve Sorgulanır?
Show TV canlı yayın akışı 2 Temmuz 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Altın ne kadar oldu? 29 Haziran 2021 Salı Güncel altın fiyatları 29 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Netflix The Chestnut Man dizisinin konusu nedir? The Chestnut Man dizisi yorumu
İhale ile icralık araç alımı nasıl yapılır? Yükselen araç fiyatları sonrası gözler icralık araçlara çevrildi
BİM kova tavuk fiyatı ne kadar? Lezita kova tavuk nasıl pişirilir?
Tarım Kredi Kooperatiflerinde çalışmak isteyenlere müjde! Kooperatif görevlisi olmak için şartlar nelerdir?
Fox TV de yayın hayatına giren Elkızı dizisi ne anlatıyor? Dizi nerede çekiliyor?
Viski fiyatları ne kadar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.