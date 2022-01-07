İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öğrenciler dikkat! 2022 yılı staj dönemi ücretleri 1276 TL'ye yükseltildi..
Son Dakika
Öğrenciler dikkat! 2022 yılı staj...
Kaan Yıldırım, Hadise'den sonra girdiği aşk orucunu bozdu!
Son Dakika
Kaan Yıldırım, Hadise'den sonra girdiği...
2022 yılı kira artış oranları belirlendi! Ocak ayı kira artışı ne kadar oldu?
Son Dakika
2022 yılı kira artış oranları...
Elektriğe yüzde 125 ve doğal gaza yüzde 25 yeni yıl zammı!
Son Dakika
Elektriğe yüzde 125 ve doğal...

Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 7 Ocak 2022 Cuma Instagram giriş sorunu

Haber okurlarının merakını uyandıran Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? Instagram giriş sorunu haberinde güncel gelişmeler söz konusu! Bu gelişmeleri ve yeni ayrıntıları 07.01.2022 tarihli haberimizden hemen okuyabilirsiniz.

07 Ocak 2022 Cuma 00:00
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 7 Ocak 2022 Cuma Instagram giriş sorunu
Takip Et:

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram son günlerde giriş sorunlarıyla gündeme geliyor. Milyonlarca kullanıcıya sahip uygulamanın son günlerde çöktüğü ve kullanıcıların giriş yapamadığı görülüyor.

Giriş sorunu yaşayan Instagram kullanıcıları Instagram’a neden giremiyorum, Instagram çöktü mü sorularını araştırıyor. 15 Şubat 2021 Pazartesi günü Instagram kullanıcıları uygulamaya girerken sorun yaşadığını bildirdi. Bazı kullanıcılar ise Instagram hızının yavaşlaması üzerine şikayetlerde bulunuyor.

Instagram çöktü mü?

Instagram kullanıcıları uygulamaya giriş sorunu yaşadığı yönünde çok sayıda paylaşım geldi. Gelen şikayetlere rağmen Instagram’dan resmi bir açıklama yapılmadı. Instagram giriş sorunu yaşayan kullanıcıların şikayetler kısmında sorunlarını bildirmeleri isteniyor. Şikayetlerin bildirilmesi halinde yetkililer bir sorun varsa, bu soruna ilişkin çalışma yapmaktadır.

Instagram nedir?

Instagram, ilk çıkışını bir fotoğraf ve video yani görsel paylaşım yapılan sosyal medya uygulaması olarak yaptı. İlk bakıldığında dijital bir fotoğraf albümü gibi görülen uygulama milyonlarca kişi tarafından kullanılmaya başlandı ve bir Pazar haline geldi.

Bugün Instagram fenomenleri yaptıkları paylaşımlarla ciddi rakamlar kazanabiliyor. Bunun yanı sıra açılan şirket hesapları sayesinde satışlar yapılabiliyor. Zaman içerisinde birçok değişimin yaşandığı uygulama artık sadece görsel paylaşım yapılan bir uygulama olmaktan çıktı. Son olarak Facebook ile birleşen uygulama özellikleri hikaye, reels videoları gibi özellikler kazandırdı.


Son Güncelleme: 07.01.2022 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çöktüGiriş SorunuSorunİnstagram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Periscope uygulaması nedir? Periscope nasıl kullanılıyor?
Periscope uygulaması nedir? Periscope nasıl kullanılıyor?
Doğum izninde işçi işten çıkartılabilir mi?
Doğum izninde işçi işten çıkartılabilir mi?
En iyi Google Play tarayıcı uygulamaları hangileri? Ücretsiz Google Play tarayıcı uygulamaları
En iyi Google Play tarayıcı uygulamaları hangileri? Ücretsiz Google Play tarayıcı uygulamaları
Babaları rahat ettirecek en iyi 10 koltuk
Babaları rahat ettirecek en iyi 10 koltuk
PUBG Mobile hilesi nasıl yapılır?
PUBG Mobile hilesi nasıl yapılır?
Türkiye'de Google üzerinden en çok aratılan konular nelerdir?
Türkiye'de Google üzerinden en çok aratılan konular nelerdir?

Popüler Haberler

Ocak 2022 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 7 Ocak 2022 Cuma evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Hafta sonu 8 Ocak 2022 Cumartesi açık noter var mı? 8 Ocak 2022 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 7 Ocak 2022 Cuma Instagram giriş sorunu
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 7 Ocak 2022 Cuma
İtfaiye eri ve zabıta memuru alım şartları neler?
EDHO Bahar Sincanlı kimdir? Pelin Akil kimdir, kaç yaşındadır?
24 Haziran Gelinim Mutfakta puan sonucu ve günün birincisi
Kimsin Sen Film konusu ve oyuncuları
İnternet üzerinde kredi başvurusu nasıl yapılır? İnternet üzerinde kredi başvurusu yapmak güvenli midir?
1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 6 Ocak 2022 Perşembe Bitcoin ne kadar oldu?
2022 yılı içerisinde zaman aşımına uğrayacak yatırım hesapları
Yüzme eğitmeni ne kadar maaş almaktadır? Yüzme eğitmeni iş ilanlarına nereden ulaşılır?
İbo Show yeni sezon ne zaman? İbo Show'da ilk hafta konukları kimler olacak?
30 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı: Dizi, film ve programları
Rüyada altın kolye takmanın anlamı nedir? Rüyada altın kolye bulmak veya görmek ne anlamlara gelmektedir?
TJK 6 Ocak 2022 Perşembe at yarışı sonuçları
Aşk Mantık İntikam dizisinde çalan şarkılar!
Seksenler dizi oyuncularının kıyafetleri nereden?
Malena film konusu ve yorumu
Sosyal yardım desteği ikinci kez alınabiliyor mu?
ŞOK marketler 2 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.