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Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 7 Mart 2022 Pazartesi Instagram giriş sorunu

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? Instagram giriş sorunu hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 7 Mart 2022 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak, Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

07 Mart 2022 Pazartesi 00:01
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 7 Mart 2022 Pazartesi Instagram giriş sorunu
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Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram son günlerde giriş sorunlarıyla gündeme geliyor. Milyonlarca kullanıcıya sahip uygulamanın son günlerde çöktüğü ve kullanıcıların giriş yapamadığı görülüyor.

Giriş sorunu yaşayan Instagram kullanıcıları Instagram’a neden giremiyorum, Instagram çöktü mü sorularını araştırıyor. 15 Şubat 2021 Pazartesi günü Instagram kullanıcıları uygulamaya girerken sorun yaşadığını bildirdi. Bazı kullanıcılar ise Instagram hızının yavaşlaması üzerine şikayetlerde bulunuyor.

Instagram çöktü mü?

Instagram kullanıcıları uygulamaya giriş sorunu yaşadığı yönünde çok sayıda paylaşım geldi. Gelen şikayetlere rağmen Instagram’dan resmi bir açıklama yapılmadı. Instagram giriş sorunu yaşayan kullanıcıların şikayetler kısmında sorunlarını bildirmeleri isteniyor. Şikayetlerin bildirilmesi halinde yetkililer bir sorun varsa, bu soruna ilişkin çalışma yapmaktadır.

Instagram nedir?

Instagram, ilk çıkışını bir fotoğraf ve video yani görsel paylaşım yapılan sosyal medya uygulaması olarak yaptı. İlk bakıldığında dijital bir fotoğraf albümü gibi görülen uygulama milyonlarca kişi tarafından kullanılmaya başlandı ve bir Pazar haline geldi.

Bugün Instagram fenomenleri yaptıkları paylaşımlarla ciddi rakamlar kazanabiliyor. Bunun yanı sıra açılan şirket hesapları sayesinde satışlar yapılabiliyor. Zaman içerisinde birçok değişimin yaşandığı uygulama artık sadece görsel paylaşım yapılan bir uygulama olmaktan çıktı. Son olarak Facebook ile birleşen uygulama özellikleri hikaye, reels videoları gibi özellikler kazandırdı.



Son Güncelleme: 07.03.2022 00:01
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çöktüGiriş SorunuSorunİnstagram
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