İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk Hava Yolları yönetim kurulunda İlker Aycı'nın yerine Ahmet Bolat atandı
Son Dakika
Türk Hava Yolları yönetim kurulunda...
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin ile yollarını ayırdıklarını açıkladı!
Son Dakika
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin...
Buz göletine devrilen iş makinesi operatörü hayatını kaybetti!
Son Dakika
Buz göletine devrilen iş makinesi...
Şener Şen ve İlyas Salman arasındaki küslük sona erdi!
Son Dakika
Şener Şen ve İlyas Salman...

Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 29 Ocak 2022 Cumartesi Instagram giriş sorunu

Basının odağı altında olan ve okurlarımızın da merak ettiği Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? Instagram giriş sorunu haberi ile ilgili yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi 29.01.2022 tarihli haberimizi okuyun.

29 Ocak 2022 Cumartesi 00:00
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 29 Ocak 2022 Cumartesi Instagram giriş sorunu
Takip Et:

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram son günlerde giriş sorunlarıyla gündeme geliyor. Milyonlarca kullanıcıya sahip uygulamanın son günlerde çöktüğü ve kullanıcıların giriş yapamadığı görülüyor.

Giriş sorunu yaşayan Instagram kullanıcıları Instagram’a neden giremiyorum, Instagram çöktü mü sorularını araştırıyor. 15 Şubat 2021 Pazartesi günü Instagram kullanıcıları uygulamaya girerken sorun yaşadığını bildirdi. Bazı kullanıcılar ise Instagram hızının yavaşlaması üzerine şikayetlerde bulunuyor.

Instagram çöktü mü?

Instagram kullanıcıları uygulamaya giriş sorunu yaşadığı yönünde çok sayıda paylaşım geldi. Gelen şikayetlere rağmen Instagram’dan resmi bir açıklama yapılmadı. Instagram giriş sorunu yaşayan kullanıcıların şikayetler kısmında sorunlarını bildirmeleri isteniyor. Şikayetlerin bildirilmesi halinde yetkililer bir sorun varsa, bu soruna ilişkin çalışma yapmaktadır.

Instagram nedir?

Instagram, ilk çıkışını bir fotoğraf ve video yani görsel paylaşım yapılan sosyal medya uygulaması olarak yaptı. İlk bakıldığında dijital bir fotoğraf albümü gibi görülen uygulama milyonlarca kişi tarafından kullanılmaya başlandı ve bir Pazar haline geldi.

Bugün Instagram fenomenleri yaptıkları paylaşımlarla ciddi rakamlar kazanabiliyor. Bunun yanı sıra açılan şirket hesapları sayesinde satışlar yapılabiliyor. Zaman içerisinde birçok değişimin yaşandığı uygulama artık sadece görsel paylaşım yapılan bir uygulama olmaktan çıktı. Son olarak Facebook ile birleşen uygulama özellikleri hikaye, reels videoları gibi özellikler kazandırdı.



Son Güncelleme: 29.01.2022 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çöktüGiriş SorunuSorunİnstagram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Plakadan araç sahibini öğrenmek mümkün müdür? E-Devlet sorgulama işlemi
Plakadan araç sahibini öğrenmek mümkün müdür? E-Devlet sorgulama işlemi
Süpersonik nedir? Süpersonik teknolojisi nedir? Süpersonik teknolojisinin özelliği nedir?
Süpersonik nedir? Süpersonik teknolojisi nedir? Süpersonik teknolojisinin özelliği nedir?
Turkcell Cayma Bedeli Öğrenme, Sorgulama ve Hesaplama
Turkcell Cayma Bedeli Öğrenme, Sorgulama ve Hesaplama
Instagram dil değiştirme nasıl yapılmaktadır?
Instagram dil değiştirme nasıl yapılmaktadır?
Instagramda gönderimizin beğeni alabilmesi için hangi etiketleri eklemeliyiz? İnstagramda en çok beğeni ve takipçiyi toplayan hashtagler
Instagramda gönderimizin beğeni alabilmesi için hangi etiketleri eklemeliyiz? İnstagramda en çok beğeni ve takipçiyi toplayan hashtagler
Netflix 2022 yılı ücretleri nedir? Netflix'e nasıl üye olunur?
Netflix 2022 yılı ücretleri nedir? Netflix'e nasıl üye olunur?

Popüler Haberler

Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 29 Ocak 2022 Cumartesi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 29 Ocak 2022 Cumartesi Instagram giriş sorunu
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 29 Ocak 2022 Cumartesi
Alper Baytekin kimdir? Alper Baytekin hakkında bilgiler
Lea filminin analizi ve detayları
Netflix Kapalı Gözler filmi konusu nedir ?
Bizimkisi Bir Ah Hikayesi oyuncu kadrosunda kimler var?
Masal Şatosu Peri Hırsızı oyuncu kadrosu!
Ak Kız Destanı dizisi hakkında detaylar
Ev sahibi nasıl olunur? Kira öderken ev sahibi olunabilir mi?
Kurban kesimi bayram boyunca ne zaman başlar ve biter?
Noter vekâlet ücretleri ne kadar?
Fox TV de yayın hayatına giren Elkızı dizisi ne anlatıyor? Dizi nerede çekiliyor?
Zuhal Topal’la Sofrada Hicran’ın kaynanası Elife Ergün kimdir?
Kaymakamlık yardımı nasıl alınır? Muhtaç ailelere 500 - 800 TL arasında nakit ödeme
Kırmızı örümcekle nasıl mücadele edilir, kırmızı örümcek ilacı nedir?
Without Remorse Film Konusu, Yorumu ve İncelemesi | Tom Clancy’den Acımasız
SGK ve memur emeklilerine nakit kredi imkanları!
İnanmak ve bilmek nedir? İnanmak ve bilmek farklı kavramlar mıdır? İnananlar bilmek zorunda mıdır?
Kusursuz Öğrenci filminin analizi ve detaylar
Denizbank yeni kredi kampanyası! 3 ay ertelemeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.