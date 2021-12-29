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Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 29 Aralık 2021 Çarşamba Instagram giriş sorunu

Haber bülteninde yer almaya başladığı andan itibaren birçok kişide merak uyandıran Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? Instagram giriş sorunu haberi ile ilgili en yeni detaylar 29 Aralık 2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen haberimizi okuyarak siz de gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

29 Aralık 2021 Çarşamba 00:00
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 29 Aralık 2021 Çarşamba Instagram giriş sorunu
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Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram son günlerde giriş sorunlarıyla gündeme geliyor. Milyonlarca kullanıcıya sahip uygulamanın son günlerde çöktüğü ve kullanıcıların giriş yapamadığı görülüyor.

Giriş sorunu yaşayan Instagram kullanıcıları Instagram’a neden giremiyorum, Instagram çöktü mü sorularını araştırıyor. 15 Şubat 2021 Pazartesi günü Instagram kullanıcıları uygulamaya girerken sorun yaşadığını bildirdi. Bazı kullanıcılar ise Instagram hızının yavaşlaması üzerine şikayetlerde bulunuyor.

Instagram çöktü mü?

Instagram kullanıcıları uygulamaya giriş sorunu yaşadığı yönünde çok sayıda paylaşım geldi. Gelen şikayetlere rağmen Instagram’dan resmi bir açıklama yapılmadı. Instagram giriş sorunu yaşayan kullanıcıların şikayetler kısmında sorunlarını bildirmeleri isteniyor. Şikayetlerin bildirilmesi halinde yetkililer bir sorun varsa, bu soruna ilişkin çalışma yapmaktadır.

Instagram nedir?

Instagram, ilk çıkışını bir fotoğraf ve video yani görsel paylaşım yapılan sosyal medya uygulaması olarak yaptı. İlk bakıldığında dijital bir fotoğraf albümü gibi görülen uygulama milyonlarca kişi tarafından kullanılmaya başlandı ve bir Pazar haline geldi.

Bugün Instagram fenomenleri yaptıkları paylaşımlarla ciddi rakamlar kazanabiliyor. Bunun yanı sıra açılan şirket hesapları sayesinde satışlar yapılabiliyor. Zaman içerisinde birçok değişimin yaşandığı uygulama artık sadece görsel paylaşım yapılan bir uygulama olmaktan çıktı. Son olarak Facebook ile birleşen uygulama özellikleri hikaye, reels videoları gibi özellikler kazandırdı.


Son Güncelleme: 29.12.2021 00:00
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