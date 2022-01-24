İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49 uçuşuna iptal kararı aldı!
Son Dakika
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49...
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü için kokteyl aşı hazırlanıyor!
Son Dakika
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü...
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek yeni özelik! Bu özellik çok güzel olacak!
Son Dakika
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek...
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik rakamlarını açıklandı!
Son Dakika
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik...

Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 24 Ocak 2022 Pazartesi Instagram giriş sorunu

Kısa bir süre içerisinde Türkiye basınında dikkatleri üzerine toplayan Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? Instagram giriş sorunu haberi ile ilgili sular durulmuyor. Yazar kadromuzun yayınladığı 24.01.2022 tarihli haberi okuayrak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olun.

24 Ocak 2022 Pazartesi 00:00
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 24 Ocak 2022 Pazartesi Instagram giriş sorunu
Takip Et:

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram son günlerde giriş sorunlarıyla gündeme geliyor. Milyonlarca kullanıcıya sahip uygulamanın son günlerde çöktüğü ve kullanıcıların giriş yapamadığı görülüyor.

Giriş sorunu yaşayan Instagram kullanıcıları Instagram’a neden giremiyorum, Instagram çöktü mü sorularını araştırıyor. 15 Şubat 2021 Pazartesi günü Instagram kullanıcıları uygulamaya girerken sorun yaşadığını bildirdi. Bazı kullanıcılar ise Instagram hızının yavaşlaması üzerine şikayetlerde bulunuyor.

Instagram çöktü mü?

Instagram kullanıcıları uygulamaya giriş sorunu yaşadığı yönünde çok sayıda paylaşım geldi. Gelen şikayetlere rağmen Instagram’dan resmi bir açıklama yapılmadı. Instagram giriş sorunu yaşayan kullanıcıların şikayetler kısmında sorunlarını bildirmeleri isteniyor. Şikayetlerin bildirilmesi halinde yetkililer bir sorun varsa, bu soruna ilişkin çalışma yapmaktadır.

Instagram nedir?

Instagram, ilk çıkışını bir fotoğraf ve video yani görsel paylaşım yapılan sosyal medya uygulaması olarak yaptı. İlk bakıldığında dijital bir fotoğraf albümü gibi görülen uygulama milyonlarca kişi tarafından kullanılmaya başlandı ve bir Pazar haline geldi.

Bugün Instagram fenomenleri yaptıkları paylaşımlarla ciddi rakamlar kazanabiliyor. Bunun yanı sıra açılan şirket hesapları sayesinde satışlar yapılabiliyor. Zaman içerisinde birçok değişimin yaşandığı uygulama artık sadece görsel paylaşım yapılan bir uygulama olmaktan çıktı. Son olarak Facebook ile birleşen uygulama özellikleri hikaye, reels videoları gibi özellikler kazandırdı.


Son Güncelleme: 24.01.2022 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çöktüGiriş SorunuSorunİnstagram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix 2022 yılı ücretleri nedir? Netflix'e nasıl üye olunur?
Netflix 2022 yılı ücretleri nedir? Netflix'e nasıl üye olunur?
Dünyanın en güvenilir ve en iyi mobil Forex uygulamaları
Dünyanın en güvenilir ve en iyi mobil Forex uygulamaları
Instagram'da çekiliş nasıl yapılır?
Instagram'da çekiliş nasıl yapılır?
Tiktok ücretsiz takipçi artırma hilesi nasıl yapılır?
Tiktok ücretsiz takipçi artırma hilesi nasıl yapılır?
Kişisel Instagram blog hesabı nasıl yapılır ?
Kişisel Instagram blog hesabı nasıl yapılır ?
Huawei telefon modellerinde kamerasıyla fark yaratan hangisi?
Huawei telefon modellerinde kamerasıyla fark yaratan hangisi?

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
24 Ocak 2022 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi! Ocak 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2022 Ocak evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 24 Ocak 2022 Pazartesi Instagram giriş sorunu
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 24 Ocak 2022 Pazartesi
Emeklilere müjde! Emeklilere özel sadece kimlikle 70 bin TL kredi imkanı!
Ziraat Bankası'ndan emekli kredisi nasıl alınır? Ziraat Bankası emekli kredisi şartları
KOSGEB, ödemeleri ne zaman yapılıyor? KOSGEB 'ödeme oluru' nedir?
Netflix 2022 yılı ücretleri nedir? Netflix'e nasıl üye olunur?
Ziraat Bankası'ndan Sevindirici Haber Faizsiz Kredi İmkanı
Ahmet Gemici kimdir? Ahmet Gemici kariyeri ve hayatı
Bir Netflix içeriğiyle sizlerleyiz The Crowned Clown dizinin konusu ve yorumu
Palu ailesi olayı nedir, hikayesi nedir? Son dakika Palu ailesi davasında kararı
Penceredeki Kadın filminin konusu nedir? Filmin yorumu ve incelemesi
Control Z 2. Sezon yayınlanacak mı? Control Z 2. Sezon ne zaman başlıyor?
22 Haziran Salı Gelinim Mutfakta puan sonucu ve günün kazananı!
Arefe gününde çekilmesi gereken tespihler nelerdir?
Netflix Sexify dizisi oyuncuları kimler? Sexify dizisi konusu nedir?
Cafe açmak için ne yapılır? Cafe açmak için gerekli belgeler ve şartlar nelerdir?
Bayram’da mezarlığa gitmek yasak mı?
Emeklilere bankalardan müjdeli haber! Kimlik kartı ile başvuru yapan emeklilere 25.000 TL kredi verilecek!
Kağıt Ev'in Azra'sı Tuvana Türkay kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.