İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 17 Şubat 2022 Perşembe Instagram giriş sorunu

Yazarlarımız tarafından da sıkı bir şekilde takip edilen ve en yeni gelişmeleriyle kaleme alınan Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? Instagram giriş sorunu haberine dair sıcak ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız 17-02-2022 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

17 Şubat 2022 Perşembe 00:00
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 17 Şubat 2022 Perşembe Instagram giriş sorunu
Takip Et:

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram son günlerde giriş sorunlarıyla gündeme geliyor. Milyonlarca kullanıcıya sahip uygulamanın son günlerde çöktüğü ve kullanıcıların giriş yapamadığı görülüyor.

Giriş sorunu yaşayan Instagram kullanıcıları Instagram’a neden giremiyorum, Instagram çöktü mü sorularını araştırıyor. 15 Şubat 2021 Pazartesi günü Instagram kullanıcıları uygulamaya girerken sorun yaşadığını bildirdi. Bazı kullanıcılar ise Instagram hızının yavaşlaması üzerine şikayetlerde bulunuyor.

Instagram çöktü mü?

Instagram kullanıcıları uygulamaya giriş sorunu yaşadığı yönünde çok sayıda paylaşım geldi. Gelen şikayetlere rağmen Instagram’dan resmi bir açıklama yapılmadı. Instagram giriş sorunu yaşayan kullanıcıların şikayetler kısmında sorunlarını bildirmeleri isteniyor. Şikayetlerin bildirilmesi halinde yetkililer bir sorun varsa, bu soruna ilişkin çalışma yapmaktadır.

Instagram nedir?

Instagram, ilk çıkışını bir fotoğraf ve video yani görsel paylaşım yapılan sosyal medya uygulaması olarak yaptı. İlk bakıldığında dijital bir fotoğraf albümü gibi görülen uygulama milyonlarca kişi tarafından kullanılmaya başlandı ve bir Pazar haline geldi.

Bugün Instagram fenomenleri yaptıkları paylaşımlarla ciddi rakamlar kazanabiliyor. Bunun yanı sıra açılan şirket hesapları sayesinde satışlar yapılabiliyor. Zaman içerisinde birçok değişimin yaşandığı uygulama artık sadece görsel paylaşım yapılan bir uygulama olmaktan çıktı. Son olarak Facebook ile birleşen uygulama özellikleri hikaye, reels videoları gibi özellikler kazandırdı.



Son Güncelleme: 17.02.2022 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çöktüGiriş SorunuSorunİnstagram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brawl Stars elmas hilesi nasıl yapılır? Elmas hilesi yapma yöntemleri
Brawl Stars elmas hilesi nasıl yapılır? Elmas hilesi yapma yöntemleri
Radyo dalgaları nedir? Radyo dalga teknolojisi nasıl gelişti? Radyo dalgalarının özellikleri nedir?
Radyo dalgaları nedir? Radyo dalga teknolojisi nasıl gelişti? Radyo dalgalarının özellikleri nedir?
Tiktok Bot Basma Nasıl Yapılır? Hangi Sitelerden Yapılıyor?
Tiktok Bot Basma Nasıl Yapılır? Hangi Sitelerden Yapılıyor?
Şok Homend Pottoman Türk kahve makinesi nasıl, alınır mı? Kullanıcı yorumları
Şok Homend Pottoman Türk kahve makinesi nasıl, alınır mı? Kullanıcı yorumları
Brawl Stars 2000 elmas nasıl alınır? 2021 Elmas kodları nelerdir?
Brawl Stars 2000 elmas nasıl alınır? 2021 Elmas kodları nelerdir?
Şok fantom şarjlı dik süpürge iyi mi? Alınır mı?
Şok fantom şarjlı dik süpürge iyi mi? Alınır mı?

Popüler Haberler

17 Şubat 2022 Perşembe evde bakım maaşı yatan iller listesi! Şubat 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2022 Şubat evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 17 Şubat 2022 Perşembe Instagram giriş sorunu
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 17 Şubat 2022 Perşembe
Başarılı oyuncu Sinan Albayrak kimdir? Nerelidir? Sinan Albayrak nerede yaşıyor?
Serap Aksoy kimdir, kaç yaşındadır? Serap Aksoy nerelidir?
Nebi Taşkan kimdir? Nerelidir? Nebi Taşkan kaç yaşındadır?
Berk Güneşberk kimdir, kaç yaşındadır? Berk Güneşberk’in hayatı
Melisa Toros kimdir? Nerelidir? Melisa Toros kaç yaşındadır?
Özlem Çınar kimdir? Nerelidir? Özlem Çınar kaç yaşındadır?
Burcu Gönder kimdir? Burcu Gönder hakkında bilgiler
Teşkilat Dizisi Macide Kim? Macide aslında kim? Nerede doğdu?
Huawei telefon modellerinde kamerasıyla fark yaratan hangisi?
Yeşil pasaport almak için gereken şartlar nelerdir?
EİKP ödemesi nedir? Kimler EİKP ödemesi alabilir?
İstifa dilekçesi türleri nelerdir? İstifa Edenlerin Elde Edeceği Haklar Nelerdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çocuk yıldızı Mine kimdir?
Cansın Özyosun kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?
Kaymakamlık, Belediye ve Valiliklerin yaptığı yardımlar nelerdir? Yardımların başvuru şartları nelerdir?
Ev hanımlarına müjde! Ev hanımlarına devlet destekli kredi imkanı
Yağmur Kaşifoğlu kimdir? Nerelidir? Yağmur Kaşifoğlu nerede oturuyor?
Bağkur Sigortalılık Belgesi almak için ne yapılması gerekir, nereden alınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.