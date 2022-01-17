İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman alınacak?
Son Dakika
Zamlı emekli ve memur maaşları...
Bakan Özer, 'Ara tatil öne alınacak mı?' sorusuna açıklık getirdi!
Son Dakika
Bakan Özer, 'Ara tatil öne...
Bez ve tek katmanlı maskeler koronavirüse karşı korumuyor!
Son Dakika
Bez ve tek katmanlı maskeler...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...

Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 17 Ocak 2022 Pazartesi Instagram giriş sorunu

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? Instagram giriş sorunu haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 17 Ocak Pazartesi 00:00 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

17 Ocak 2022 Pazartesi 00:00
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 17 Ocak 2022 Pazartesi Instagram giriş sorunu
Takip Et:

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram son günlerde giriş sorunlarıyla gündeme geliyor. Milyonlarca kullanıcıya sahip uygulamanın son günlerde çöktüğü ve kullanıcıların giriş yapamadığı görülüyor.

Giriş sorunu yaşayan Instagram kullanıcıları Instagram’a neden giremiyorum, Instagram çöktü mü sorularını araştırıyor. 15 Şubat 2021 Pazartesi günü Instagram kullanıcıları uygulamaya girerken sorun yaşadığını bildirdi. Bazı kullanıcılar ise Instagram hızının yavaşlaması üzerine şikayetlerde bulunuyor.

Instagram çöktü mü?

Instagram kullanıcıları uygulamaya giriş sorunu yaşadığı yönünde çok sayıda paylaşım geldi. Gelen şikayetlere rağmen Instagram’dan resmi bir açıklama yapılmadı. Instagram giriş sorunu yaşayan kullanıcıların şikayetler kısmında sorunlarını bildirmeleri isteniyor. Şikayetlerin bildirilmesi halinde yetkililer bir sorun varsa, bu soruna ilişkin çalışma yapmaktadır.

Instagram nedir?

Instagram, ilk çıkışını bir fotoğraf ve video yani görsel paylaşım yapılan sosyal medya uygulaması olarak yaptı. İlk bakıldığında dijital bir fotoğraf albümü gibi görülen uygulama milyonlarca kişi tarafından kullanılmaya başlandı ve bir Pazar haline geldi.

Bugün Instagram fenomenleri yaptıkları paylaşımlarla ciddi rakamlar kazanabiliyor. Bunun yanı sıra açılan şirket hesapları sayesinde satışlar yapılabiliyor. Zaman içerisinde birçok değişimin yaşandığı uygulama artık sadece görsel paylaşım yapılan bir uygulama olmaktan çıktı. Son olarak Facebook ile birleşen uygulama özellikleri hikaye, reels videoları gibi özellikler kazandırdı.


Son Güncelleme: 17.01.2022 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çöktüGiriş SorunuSorunİnstagram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Instagram'da çekiliş nasıl yapılır?
Instagram'da çekiliş nasıl yapılır?
Tiktok ücretsiz takipçi artırma hilesi nasıl yapılır?
Tiktok ücretsiz takipçi artırma hilesi nasıl yapılır?
Kişisel Instagram blog hesabı nasıl yapılır ?
Kişisel Instagram blog hesabı nasıl yapılır ?
Huawei telefon modellerinde kamerasıyla fark yaratan hangisi?
Huawei telefon modellerinde kamerasıyla fark yaratan hangisi?
Dünya genelinde en çok tercih edilen uygulamalar nelerdir ?
Dünya genelinde en çok tercih edilen uygulamalar nelerdir ?
Periscope uygulaması nedir? Periscope nasıl kullanılıyor?
Periscope uygulaması nedir? Periscope nasıl kullanılıyor?

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Engelli kimlik kartı nasıl alınır? Ocak 2022 Engelli kimlik kartı başvurularında gereken belgeler nelerdir?
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 17 Ocak 2022 Pazartesi evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 17 Ocak 2022 Pazartesi Instagram giriş sorunu
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 17 Ocak 2022 Pazartesi
PTT köy dağıtımına tabi bekliyor ne demektir?
Fox TV Zuhal Topal’la Sofrada Hülya Güven kimdir?
Müzisyenlere, oto yıkamacılara ve kuru temizlemeciler'e 3 bin TL hibe desteği başvuruları nasıl yapılır?
Teşkilat dizisindeki Kasım kimdir? Tanıl Yöntem kimdir ? Kaç yaşındadır?
Kanal 7'de yayınlanan Hint dizileri neler?
The Stronghold filmi konusu nedir ? Dizi oyuncuları kimler? Marsilya'daki yolsuzluk skandalı The Stronghold filmi ile Netflix'te
NFT Satışları içerisinde en iyi 10! Kripto para piyasası içerisinde en iyi NFT Satışı olanlar ne?
Bilgisayar Donanım Teknolojisi Teknikeri iş ilanları ve maaşları
Yalancılar ve Mumları dizisi yabancı diziden uyarlama mı?
Markette ambalajlı, paketli satılacak ürünler belli oldu
SGK hizmet birleştirme işlemi nasıl yapılır?
İzmir evde ek iş imkanları nelerdir?
Biden yönetimi Erdoğan'ı hedef aldı. Ömer Çelik Sessiz Kalmadı
TRT’den Yeni Kanal Bugün Ekranlarda
Uyanış Büyük Selçuklu Turna Hatun'a Ne Olacak?
Yurt dışına ucuz kargo nasıl gönderilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.