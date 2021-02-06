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İnstagram çekiliş kazanmak için taktik ve tüyolar

Bu günlerde ınstagram sayfalarında yapılan büyük ödül çekilişleri popüler. Eğer siz de bu çekilişlere katılıyor, istenilen bütün şartları yerine getiriyor fakat kazanamıyorsanız çekiliş robotunun çalışma sistemi ve çekiliş taktikleri ile ilgili bilmeniz gerekenleri haberimizden öğrenebilirsiniz.

06 Şubat 2021 Cumartesi 02:10
İnstagram çekiliş kazanmak için taktik ve tüyolar
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İnstagram çekilişlerini kazanmak için taktikler

  • İlk olarak güvenli ve ünlülerin sayfalarında yapılan çekilişlere katılım sağlayın. Çünkü sayfaların çoğunluğu ödülleri vermiyorlar.
  • Etiket yapacağınız zaman @ yapın ve ilk çıkan ismi etiketleyerek ardından yanına emoji ekleyin ve onun yanına da başka ismi etiketleyin. Yorumu paylaştıktan sonra o yorumu kopyalayarak 10 dakikada bir tekrarlayın. Bunu engel yememek için yapın.
  • Çekilişi gerçekleştiren kişiyi etiketlerini yaparken mutlaka etiketleyin.
  • Engel yemeden önce yorumları beğenin.
  • Çekiliş robotu, çekiliş gönderisinden öncekini de gördüğü için ona da aynı şekilde birkaç tane etiket yazın.
  • Hesabınızı gizli tutun. Çekilişi kazanırsanız bu açıklandığında hesabınız çalınabilir.
  • Çekilişe son 30 dakikada yorum yazmayın. Robot son 30 dakikada yazılan yorumları görmüyor.
  • Her 10 dakikada 1 etiketli yorum yapın. Saatte 6 yorum yapmış olarak şansınızı artırmış olacaksınız.


Son Güncelleme: 06.02.2021 02:10
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Anahtar Kelimeler:
İnstagramçekilişKazanmakTaktikTüyo
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