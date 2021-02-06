İnstagram çekiliş kazanmak için taktik ve tüyolar

İnstagram çekilişlerini kazanmak için taktikler
- İlk olarak güvenli ve ünlülerin sayfalarında yapılan çekilişlere katılım sağlayın. Çünkü sayfaların çoğunluğu ödülleri vermiyorlar.
- Etiket yapacağınız zaman @ yapın ve ilk çıkan ismi etiketleyerek ardından yanına emoji ekleyin ve onun yanına da başka ismi etiketleyin. Yorumu paylaştıktan sonra o yorumu kopyalayarak 10 dakikada bir tekrarlayın. Bunu engel yememek için yapın.
- Çekilişi gerçekleştiren kişiyi etiketlerini yaparken mutlaka etiketleyin.
- Engel yemeden önce yorumları beğenin.
- Çekiliş robotu, çekiliş gönderisinden öncekini de gördüğü için ona da aynı şekilde birkaç tane etiket yazın.
- Hesabınızı gizli tutun. Çekilişi kazanırsanız bu açıklandığında hesabınız çalınabilir.
- Çekilişe son 30 dakikada yorum yazmayın. Robot son 30 dakikada yazılan yorumları görmüyor.
- Her 10 dakikada 1 etiketli yorum yapın. Saatte 6 yorum yapmış olarak şansınızı artırmış olacaksınız.
Son Güncelleme: 06.02.2021 02:10