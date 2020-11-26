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Instagram canlı yayın yaparak para kazanma nasıl olur?

Instagram denen sosyal medya dalı, yeni bir özellik üzerinden kullanıcılarına para kazandırmayı hedefliyor. Henüz tüm kullanıcılara açılmamış olan bu özellik sayesinde kullanıcılar canlı yayın açarak para kazanabileceklerdir. Bu canlı yayına katılanlar da kendilerini fark ettirerek rozet alma şansına sahip olacak; bu sayede hem içerik üreticisi hem de yayına katılmış olan katılımcılar kazanç sahibi olacaklardır.

26 Kasım 2020 Perşembe 08:18
Instagram canlı yayın yaparak para kazanma nasıl olur?
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INSTAGRAM’DA CANLI YAYIN AÇARAK PARA KAZANMA DÖNEMİ BAŞLIYOR

 

Dünyada milyonlarca insanın kullandığı sosyal medya ağı olan Instagram, kullanıcılarına canlı yayın açmaları sayesinde para kazanabilecekleri gibi bir seçenek sundu. Instagram kullanıcılarına bu platform üzerinden para kazanabilecekleri söylenmesi oldukça talep aldı. Bakalım Instagram platformu üzerinden canlı yayın açarak nasıl para kazanılır..

 

Tüm dünyayı yaklaşık olarak bir senedir etkisi altına alan korona virüs nedeniyle insanlar işlerini evden çıkmadan halletmeye çalışmakta, mecbur kalmadıkça evden çıkmamaktadırlar. Evde bulundukları süre içerisinde ise sosyal medyada oldukça fazla vakit geçirmeye başlamışlardır. Burada geçirilen süreden para kazanmaya çalışmak da insanlar için oldukça cazip bir fikir haline gelmiştir.

 

 

CANLI YAYIN AÇARAK PARA KAZANMA DÖNEMİ BAŞLADI

 

Instagram’da para kazanmak yeni olan bir şey değildir. Kullanıcılar birçok farklı yöntemle platformu kullanarak para kazanmaktadırlar. Markalara reklam yaparak, işbirliği dahilinde ve daha pek çok şekilde.. Bunlara bir yenisi daha eklenmiş bulunuyor. Bu dönemde dışarıda yapılamayan pek çok etkinlik vardır. Konserler, toplantılar, buluşmalar, sohbetler.. Instagram üzerinden bunların oluşuna şahit olmaktayız. Sosyal medya platformundan bunlarla birlikte yeni bir karar alınmış ve açıklama yapılmıştır. Kullanıcıların, Instagram’ın özelliği olan canlı yayın seçeneğini sıklıkla kullanmaya başlamaları üzerine Instagram yetkilileri yeni bir karar aldı. Bu karar doğrultusunda

Instagram canlı yayın sayesinde

kullanıcılar para kazanabilecekler. Peki herkesin bildiği canlı yayın özelliğini kullanarak herkes para kazanabilir mi? Nasıl para kazanılır?

 

 

INSTAGRAM CANLI YAYINDAN NASIL PARA KAZANILIR?

 

Instagram hesabı bulunanlar, bu yeni düzenlemeyle birlikte bundan sonra canlı yayın ve IGTV üzerinden paylaştıkları içerikler sayesinde para kazanabileceklerdir. Kullanıcılar canlı yayınları yaptıkça bu yayınlar üzerinden rozetler kazanacaklardır. Kazanacakları rozetlerin ardından para kazanabileceklerdir.

 Peki ya bu rozetleri kazanmanın yararları nelerdir? Rozetleri kazanmanın artıları kullanıcılara neler olacaktır?


 

KAZANILAN ROZETLERİN YARARLARI NELERDİR?

 

Henüz kullanıma sunulmamış olsa da yakın bir zamanda kullanıma sunacaktır. Bu rozet özelliği canlı yayına has bir özelliktir. Instagram kullananlar, o an izledikleri bir canlı yayın sırasında rozet satın alabileceklerdir.

Rozete sahip olan bütün Instagram kullanıcılarının canlı yayına girişleri halinde yorumları öne çıkacak ve fark edilmelerini çok daha kolay bir hale getireceklerdir. Bu özellikle öne çıkacak olanlar, özellikle canlı yayın esnasında soru soran ve yazdıklarının kesinlikle okunmasını isteyen kullanıcılar olacaktır ve onlar için büyük bir artı haline gelmiş olacaktır.

Bu rozetlerden satın almış olan kullanıcılar, kendi paylarına düşen katkılar haricinde(yorumlarının gözükmesi, insanların onları tanıması gibi) katıldıkları hesapların sahiplerine de büyük katkı sağlayacaklardır. Bu sayede hem canlı yayın yapan içerik üreticileri hem de bu canlı yayınlara katılan kullanıcılar maddi kazanç sağlamış olacaklardır.

Peki bu rozeti alanlar nasıl belli olacaklardır? Dışardan bakanlar bu hesapları rozeti olmayan hesaplardan ayırt edebilecekler midir?

 

INSTAGRAM’DA ROZETİ OLAAN KULLANICILAR NASIL AYIRT EDİLECEKLER?

 

Instagram’daki bu rozet özelliği sayesinde rozet sahibi kullanıcılar far edilecek, kazançlı çıkacaklar; içerik üreticisi canlı yayın açan hesaplar ise maddi kazanç sağlayacaklardır. Bu rozeti alanlar ise şu şekilde fark edilecektir: Bu kullanıcıların, canlı yayın esnasında kullanıcı adlarının yanında bir rozet işareti olacaktır. Bu rozet sayesinde bu içerik üreticisi canlı yayıncı, çok rahat bir şekilde rozet sahiplerini fark edebilecektir. Bu da onların diğerlerinden ayırt edilmelerini sağlayacaktır. Peki bu rozeti herkes alabilir mi?

 

 

BU ROZETLERİ KİMLER ALABİLMEKTEDİR?

 

Bu sorunun cevabını şu şekilde verebiliriz ki Instagram’ın bu canlı yayın üzerinden para kazanma özelliği henüz herkesin kullanımına açılmış durumda değildir. Önümüzdeki dönemlerde öncelik olarak ABD’de bulunan belirli kitlelere sunulmuş olacak ve Instagram rozet özelliği bu kitleye denetilerek test edilecektir. Kullanıcılar bu rozet kazanma özelliğinden memnun olup olmadıklarını olumlu ve olumsuz yorumlarla değerlendirecekler, değerlendirdikten sonra olumlu yorumları fazla olursa Instagram, tüm kullanıcılara bu özelliği kullanıma açacaktır.

Bu rozet özelliği sayesinde hem rozet alan kullanıcılar kolayca fark edilecek hem de rozet alan kullanıcıların katıldıkları canlı yayın sahipleri bu satın alma işleminden para kazanabileceklerdir.



Son Güncelleme: 26.11.2020 08:18
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Anahtar Kelimeler:
Canlı YayınRozet AlmaİnstagramIçerik üreticileri
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