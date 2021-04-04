Instagram çağrı merkezi iletişim ve müşteri hizmetleri telefon numarası

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan dünya üzerinde en popüler sosyal medya uygulaması İnstagram, popülerliğini sürdürürken vatandaşlar instagram üzerinde birçok sorun ile karşı karşıya kalabiliyor. İnstagram silme, beğeni veya takipçi konusunda sıkıntı yaşayan kişiler çağrı merkezi telefon numarası arıyor. İnstagram destek merkezinden faydalanmak için buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İnstagram e-mail iletişim adresi

İnstagram uygulamasına e-mail yolu ile ulaşmak için press@instagram.com adresine mail atabilirsiniz.

İnstagram Müşteri Hizmetleri

İnstagramın henüz bir çağrı merkezi bulunmamaktadır. Fakat aşağıdaki belirtilen adımları takip ederek uygulama üzerinden instagram’a istekte bulunabilirsiniz.

1. İnstagram uygulamasına giriş yaptıktan sonra profil tuşuna basın.

2. Menü tuşuna basın.

3.Ayarlar kısmına gelin.

4. Yardım tuşuna basın.

5.Sorun Bildir kısmına gelerek şikayetinizi dile getirin.





6. Çıkan ekran sonucunda tercih edeceğiniz butona tıklayın.





7. İletmek istediğiniz mesajı yazın ve gönder tuşuna basın.





İnstagram indirmek için Android telefon veya iPhone telefon kullanmanız gerekmektedir.

iPhone üzerinden instagram uygulamasını indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Android üzerinden instagram uygulamasını indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

İnstagram üzerinden üyelik, giriş veya şifremi unuttum işlemleri yapmak için öncelikle instagram giriş, instagram üyelik ve şifremi unuttum yazısına basarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz.

İnstagram sosyal medya hesapları

İnstagram, Twitter hesabı

İnstagram, Türkiye facebook sayfası

instagram, YouTube kanalı

İnstagram, instagram hesabı

Instagram posta adresi

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