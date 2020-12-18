İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bilim Kurulu üyesi aşılamanın ne zaman başlayacağını açıkladı! Aşı ilk olarak kimlere yapılacak?
Bilim Kurulu üyesi aşılamanın ne...
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz patladı
Son Dakika
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz...
Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı! Yarıyıl tatili ve ikinci dönemle ilgili yeni gelişmeler neler?
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı...
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği tepkiyle gündem oldu
Son Dakika
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği...

İnstagram akış yenilenmiyor hatası nedir? Instagram çöktü mü, neden akış yenilenmiyor?

Dünyanın en fazla kullanıcısına sahip olan Instagram'da akşam saatlerinden beri yaşanan akış yenilemedi hatası merak ediliyor. Platform kullanıcıları, İnstagram akış yenilenmiyor hatası nedir? Instagram çöktü mü, neden akış yenilenmiyor? sorularını araştırıyor.

18 Aralık 2020 Cuma 22:43
İnstagram akış yenilenmiyor hatası nedir? Instagram çöktü mü, neden akış yenilenmiyor?
Takip Et:

Dünyada en fazla kullanıcı sayısına sahip olan sosyal medya platformu Instagram akşam saatlerinden beri akış yenileme hatası veriyor. Kullanıcılar akış yenileme hatası sonrasında Instagram çöktü mü sorularını araştırmaya başlarken platform tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Instagram çöktü mü?

Akşam saatlerinde pek çok kullanıcıda başlayan ve kısa sürede yayılan akış yenileme hatası kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Instagram yöneticileri tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken durumun ilerleyen saatlerde çözüleceği düşünülüyor.

Instagram akış yenilenemedi sorunu çözümü

Akış yenilemedi hatası Instagram tarafından geçmiş zamanlarda yapılan açıklamalara göre 3 nedenden ötürü gerçekleşir. Bunlardan ilki intenet bağlantısının kopmuş olması, ikinci neden ise yine intenet bağlantısının çok zayıf olmasıyken son neden ise Instagram platformunda yaşanan bazı teknik sorunlardır.

Kişinin mobil veya ev intenetinde herhangi bir sorun varsa kişi intenet platformlarını kullanamaz. Ancak dünya genelinde pek çok ülkede bulunan kullanıcılarda yaşanan bu sıkıntının nedeni platformda yaşanan teknik bir aksaklıktır. Bu durumda kullanıcılar herhangi bir şey yapamazken çökmenin yöneticiler tarafından kısa sürede düzeltileceği belirtiliyor.



Son Güncelleme: 18.12.2020 22:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İnstagramçöktüAkış YenilenmiyorHataçözüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana polisi öğrencilere dijital ortamda internetin zararlarını anlattı
Adana polisi öğrencilere dijital ortamda internetin zararlarını anlattı
Epic Games Store yılbaşı kampanyası kapsamında 60 TL'lik kupon veriyor
Epic Games Store yılbaşı kampanyası kapsamında 60 TL'lik kupon veriyor
Call of Duty Black Ops Cold War bir hafta boyunca ücretsiz olacak
Call of Duty Black Ops Cold War bir hafta boyunca ücretsiz olacak
Ubisoft 89 TL değerinde ki oyunu ücretsiz dağıtıyor!
Ubisoft 89 TL değerinde ki oyunu ücretsiz dağıtıyor!
Huawei Enjoy 20 SE modeli piyasaya çıkmaya hazırlanıyor
Huawei Enjoy 20 SE modeli piyasaya çıkmaya hazırlanıyor
Epic Games'in yılbaşında vereceği 15 oyun belli oldu!
Epic Games'in yılbaşında vereceği 15 oyun belli oldu!

Popüler Haberler

İnstagram akış yenilenmiyor hatası nedir? Instagram çöktü mü, neden akış yenilenmiyor?
27.Dönem POMEM polis alımı başvuru süresi uzatıldı
Hayatın İçinden sunucusu kimdir? Evrim Keklik kaç yaşında? nerelidir?
PS4 Cyberpunk 2077 para iadesi nasıl alınır? Playstation Cyberpunk 2077'yi neden kaldırdı?
Kalk Gidelim bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? Cumartesi kargolar dağıtım yapıyor mu?
Arka Sokaklar Mesut komiser diziden ayrılıyor mu, ayrıldı mı?
Konuşanlar All Star ne zaman yapılacak? Konuşanlar All Star konukları kimler olacak?
Hasan Can Kaya Ekmek Kapısı çizgi film konusu nedir? Ekmek Kapısı kaç bölüm olacak, ne zaman, nerede yayınlanacak?
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
A Spor Mustafa Göksu neden yok, A Spor'dan ayrıldı mı?
Süt Parası Nedir? süt parasını almak için neler yapmalıyım?
Behzat Ç. Dizisine Yeni Katılan Oyuncular Kimler? Ercüment Çözer'de Dahil Oluyor!
Arka Sokaklar Rıza Baba ölecek mi, diziden ayrılacak mı?
Dezenfektandan kuruyan eller için doğal çözümler nelerdir?
2021 Konya Fen Liseleri en yüksek ve düşük puanları nedir?
Star TV frekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Star TV canlı izleme linki
4D kapsamında çalışan işçiler zam oranları belli oldu mu, 4D taşeron işçi maaş zam oranları ne zaman açıklanacak?
O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümü jurisi kimlerden oluşacak, hangi ünlüler olacak?
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Yarışma için merakla beklenen tarih
Yılbaşı TV8 O Ses Türkiye konukları kim olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.