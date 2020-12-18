İnstagram akış yenilenmiyor hatası nedir? Instagram çöktü mü, neden akış yenilenmiyor?

Dünyada en fazla kullanıcı sayısına sahip olan sosyal medya platformu Instagram akşam saatlerinden beri akış yenileme hatası veriyor. Kullanıcılar akış yenileme hatası sonrasında Instagram çöktü mü sorularını araştırmaya başlarken platform tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Instagram çöktü mü?

Instagram akış yenilenemedi sorunu çözümü

Akşam saatlerinde pek çok kullanıcıda başlayan ve kısa sürede yayılan akış yenileme hatası kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Instagram yöneticileri tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken durumun ilerleyen saatlerde çözüleceği düşünülüyor.

Akış yenilemedi hatası Instagram tarafından geçmiş zamanlarda yapılan açıklamalara göre 3 nedenden ötürü gerçekleşir. Bunlardan ilki intenet bağlantısının kopmuş olması, ikinci neden ise yine intenet bağlantısının çok zayıf olmasıyken son neden ise Instagram platformunda yaşanan bazı teknik sorunlardır.

Kişinin mobil veya ev intenetinde herhangi bir sorun varsa kişi intenet platformlarını kullanamaz. Ancak dünya genelinde pek çok ülkede bulunan kullanıcılarda yaşanan bu sıkıntının nedeni platformda yaşanan teknik bir aksaklıktır. Bu durumda kullanıcılar herhangi bir şey yapamazken çökmenin yöneticiler tarafından kısa sürede düzeltileceği belirtiliyor.