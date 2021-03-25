İnstagram 5xx server error hatası çözümü

Şimdiye kadar görülmemiş olan 5xx server error hatası yeni nesil hatalar arasında yer alır. Instagram tarafından hatanın kodlarını herhangi bir açıklama getirilmemiştir. Ancak teknik destek, var olan kodlardan yola çıkarak sorunun kaynağını tahmin edebiliyorlar. Neredeyse hepimizin karşılaştığı 5xx server error’ın sunu kaynaklı bir hata olduğu söylendi.

Yoğunluktan kaynaklı yaşandığı söylense de 5xx server error’ın tam kaynağının ne olduğu hala muamma. Uygulama yöneticileri tarafından resmi bir açıklama geldiğinde bunu sizlerle paylaşacağız. Bir daha aynı hata önümüze çıkar mı bilemiyoruz fakat şimdilik kendisini bir süre görmeyeceğimizi söyleyebiliriz.

Hatanın sunucu kaynaklı olduğunu iddia etme sebebimiz ise pandemi dönemi aktif kullanıcı sayısının bir hayli artmasıdır. Yaşanan veri fazlalığının hataya sebebiyet vermesi oldukça olağan bir durum. Neyse ki 2021 yılında karşımıza çıkan yeni nesi hata 5xx server error kısa sürede kontrol altına alındı.

