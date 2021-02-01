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İnsanlar, Mars'a 10 kat daha hızlı gidebilecek!

Fatima Ebrahimi tarafından Mars'a 10 kat daha hızlı gidilmesini sağlayacak füzyon roketi geliştirildi. Roket, saniyede 20 kilometre hıza ulaşabilecek.

01 Şubat 2021 Pazartesi 18:52
İnsanlar, Mars'a 10 kat daha hızlı gidebilecek!
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ABD'de yaşayan fizikçi Fatima Ebrahimi, manyetik alanlarla güçlendirdiği bir itici sayesinde, eski roketlere kıyasla 10 kata kadar daha hızlı giden bir füzyon roketi tasarladı. 

 

Geliştirilen füzyon roketi daha hızlı ve daha ucuz

 

Uzaya fırlatılan roketlerin yolculuğu kimi zaman ayları ve yılları bulabiliyor. Kimyasal motora sahip roketlerin itiş kuvveti güçlü olmuyor. Fatima Ebrahimi'nin geliştirdiği yeni motolar birlikte, uzay keşfi konusunda yeni bir dönemin başlayabileceği konuşuluyor.

 

Ebrahimi tarafından geliştirilen robotun teori aşamasında olduğu biliniyor. Kısa bir süre sonra motorun prototipinin hayata geçirileceği de söyleniyor.  Yeni tasarlanan roket motoru, Güneş'in manyetik alanlarını kullanacak ve bu manyetik alanları kullanması sayesinde çok dah kuvvetli bir itiş gücüne sahip olacak.

 

Plazma ismiyle anılan parçacık ve atomların, manyetik alanlar tarafından tetiklenmesi ve bu sayede saniyede 20 km hızında bir itme kuvvetine sahip olması bekleniyor. Roket belli bir hıza ulaştıktan sonra termal ve kinetik enerji üretmeye başlayacak şekilde tasarlandı. Roket, manetik alandan çıksa bile itme kuvveti üretmeye devam edecek.

 

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen deneyler, tasarlanan yeni roketin hızlı olduğunu ve roket sayesinde insanlığın Mars'a 10 kat daha hızlı gideceğini kanıtladı. Bu roket hem hızlı bir şekilde Mars'a gidecek hem de çok daha düşük bir bütçeyle üretilebilecek.



Son Güncelleme: 01.02.2021 18:52
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Anahtar Kelimeler:
Fatima EbrahimiMarsInsanlık
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