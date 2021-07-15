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İnsan teri enerjiye dönüştürüldü! Cep telefonu artık parmaklarla şarj edilecek..

ABD'de bulunan California Üniversitesi araştırmacıları çığır açacak olan bir buluşa imza attılar. İnsanların terlerini enerjiye dönüştürecek olan bir cihaz üreten bilim insanlarının bu buluşu dünyada heyecan yaratılmasına neden oldu.

15 Temmuz 2021 Perşembe 15:49
İnsan teri enerjiye dönüştürüldü! Cep telefonu artık parmaklarla şarj edilecek..
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ABD'nin Califonia Üniversitesi'nde görevli bilim insanları parmağa yara bandı gibi sarılan giyilebilir bir cihaz ürettiler. Çığır açması beklenilen bu yeni buluşla insan teri toplanarak enerjiye dönüştürülecek. Parmak uçlarında bulunan nemden elektrik üreten bir sistem kullanılan cihazdaki akıllı sünger içeriği taşıyan malzeme sayesinde insan teri iletkenler tarafından toplanıp işlenecek ve elektriğe çevrilecek.

Cihazı ortaya çıkaran araştırmacılara göre parmak uçlarında vücudun en yüksek ter bezleri konsantrasyonu bulunduğunu ve her bir parmağın diğer alanlarda 100 kat ve 1000 kat daha fazla ter ürettiğini tespit ettiler. Araştırma çalışmasının yazarlarından Lu Yin, yeni akıllı cihazla ilgili yaptığı yorumda terin dışları çıkıp buharlaşmasına izin vermeyen bu cihaz sayesinde önemli miktarda enerji üretebildiklerini söyledi.

Cihazda enerji toplayıcı olarak belirlenen yerlerin terlemeye başlayan yerlere parmakla hafifçe vurulmasıyla birlikte enerji üretimine başlandığını belirten Lu Yin, bu sayede mesajlaşmak veya piyano çalma gibi aktivitelerde terin enerjiye dönüştürüldüğünü kaydetti.  

CİHAZ MİLİJOULE ENERJİ ÜRETTİ

 

Cihazın test aşamasında ise bir gönüllüden aleti parmağına takıp 10 saatlik bir uyku istendi. Uykunun alınması sonrasında cihazın elektronik kol saatini 24 saat kadar çalıştıracak 400 milijoule oranında bir enerji topladığı görüldü. 1 saat kadar yazı yazma veya fare tıklaması gibi aktivitelerde ise cihazın 30 milijoule enerji ürettiği kaydedildi.

Bu cihaz sayesinde yakında insanların cep telefonlarını artık parmakları ile şarj edebileceklerini söyleyen Yin, cihazın bu özelliklere sahip olabilmesi için üretiminde ter emici bir karbon köpüğünden yapılmış  olan elektrik elektrotlarla donatıldığını belirtti.


Son Güncelleme: 15.07.2021 15:49
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Anahtar Kelimeler:
Terden Enerji üretimiABDEketrikTer BezleriAkıllı Cihaz
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