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İngiltere'den de Apple'a rekabet soruşturması!

ABD teknoloji devi Apple'a, App Store'da adil olmayan komisyon alındığına dair soruşturma açıldı.

04 Mart 2021 Perşembe 17:57
İngiltere'den de Apple'a rekabet soruşturması!
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Aplle'a İngiltere'de soruşturma açıldı. Rekabet soruşturması açılan Apple, uygulama mağazasında yüksek komisyon alması sebebiyle geliştiricilerin dikkatini çekti.

ABD teknoloji devi Apple'a İngiltere'de rekabet soruşturması açıldı.

İngiltere'nin rekabet kurumu CMA, Apple'ın App store üzerinden gelen şikayetlerinden sonra soruşturma başlattı. Geliştiriciler, Apple'ın adil bir çizgide yer almadığını ve tekelci bir noktada hareket ettiğini belirtti.

Apple'ın mağazada yüzde 30'a kadar komisyon uygulaması özellikle yazılımcılar tarafından dikkat çeken bir durum oldu.

Ayrıca Apple'a bununla ilgili bir soruşturma da Hollanda'da açılmıştı. Geçen sene Avrupa Komisyonu da Apple'ın uygulamalardan aldığı komisyonlarla benzer olan bir soruşturma açmıştı.



Son Güncelleme: 04.03.2021 17:57
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SoruşturmaApple
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