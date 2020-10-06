İngiltere’de kripto para ve türevlerine yasak kondu!

İngiltere’nin Mali Tutum Otoriyesi FCA bitcoin ve kripto para birimi türevlerini 6 Ocak 2021’den itibaren yasaklayacağını açıkladı. Ayrıca FCA tarafından ilk defa borsada işlem gören banknotların perakende kullanıcılara satışını resmi olarak yasakladığı belirtildi.

FCA kripto para birimlerinin aşırı dalgalanmasının da dahil olacak şekilde farklı nedenlerden bu ürünlerin tüketiciler için uygun olmadığını aktardı. Sebepler arasında kripto para birimlerinin güvenilir bir liman varlığı olmaması da yer aldı.

FCA’nın geçicistrateji ve rekabet genel müdürü Sheldon Mills, bu yasağın tüketicilere yönelik potansiyel zararının ne kadar ciddiye alındığını gösterdiğini belirterek bu noktada tüketicilerin ne kadar korunduğunun çok önemli olduğunu dile getirdi.

FCA tarafından yapılan bu yasak sonrasında yalnızca kripto para borsalarının değil diğer yandan kripto broker’larını ve yatırım platformlarını ve finansal danışmanlarını da etkileyeceği ön görüldü.