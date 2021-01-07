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Imei numarasından cep telefonu bulunabilir mi? 2021 Cep telefonu imei değiştirme cezası ne kadardır?

Kritik gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam eden Imei numarasından cep telefonu bulunabilir mi? Cep telefonu imei değiştirme cezası ne kadardır? başlıklı habere dair güncel gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 07-01-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 14:33
Imei numarasından cep telefonu bulunabilir mi? 2021 Cep telefonu imei değiştirme cezası ne kadardır?
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Cep Telefonu IMEI Numarası Nasıl Öğrenilir?

IMEI numarasını bilmeyenler; Cihazlarının arama ekranını açmaları gerekir. Ekrana # 06 # yazmaları gerekir. Ardından IMEI numaraları hakkında bilgilendirilirler. Bu numarayla sorgulayabilirler.

E-Devlet Üzerinden Cep Telefonu IMEI Numarası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Cep telefonunun yasal olarak ithal edilip edilmediğini öğrenmek isteyenler, IMEI numarasıyla e-devlet sistemine girerek bilgi alabilirler. Bunun için adımlar aşağıdaki gibidir:

  • https: //www.turkiye.gov.t adresine giriş yapınız.
  • Ana sayfadaki oturum açma düğmesine tıklamaları gerekir. Kimliği doğrulamak için, T.C. E-devlet kimlik numaralarını ve şifrelerini sağlamalıdırlar. E-devlet şifresi PTT şubelerinden ücret karşılığında alınabilir.
  • Elektronik hizmetlerin bir listesini girin. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu listedeki kurumlar arasından seçilmelidir.
  • Kurum ile yapılabilecek işlemler arasında IMEI Sorgulama butonuna tıklamalısınız.
  • IMEI numarası açılan sayfada gereklidir. Yazdıktan sonra sorgu butonuna tıkladığınızda sorgu sonucu ekranda görünecektir.

Cep Telefonu IMEI Numarasının Gizli Tutulmasının Önemi Nedir?

IMEI numarasının kötü niyetli kişilerin eline geçebileceği unutulmamalıdır. Aksi takdirde telefonun sahibinin herhangi bir sorunu olmasa bile başı belada olabilir. IMEI, özellikle yurt dışından kaçakçılığı yapılan cep telefonlarının kayıtlı olmadığı ve çalışmak için kayıtlı olması gerektiği için kopyalanabilir. IMEI numarasını alın; bazı cep telefonu tamircileri tarafından yapılabilir. Telefonu tamir eden kişinin IMEI numarasını alıp başka bir cihaza kopyalayabilirsiniz. Devlet memuru olmayanlar bu riski alabilir. Bu nedenle cep telefonunun IMEI numarasının güvenliğini sağlamak için cep telefonu bozuk olanların sadece cihaz markasının resmi servisini kullanmaları önerilir.

İkinci El Cep Telefonu Alırken IMEI Numarası Önemli Midir?

İkinci el cep telefonu satın almanız tavsiye edilmez. Bütçeye göre firmadan yeni bir telefon almanız tavsiye edilir. Ancak ikinci el telefon almaktan hoşlananların öncelikle telefonu satın alan kişiye ürün faturasını sorması gerekir. Cep telefonunun IMEI numarası faturaya dahildir. Daha sonra bu numara, sorgu cihazı aracılığıyla öğrenilen IMEI numarası ile karşılaştırılmalıdır. Aynı olup olmadıkları kontrol edilmelidir. Ardından, telefonun fatura tarafından çalınmaması için IMEI numarası e-devlet sistemi üzerinden kontrol edilmelidir. Güvenlik açısından IMEI numarasını kontrol etmek çok önemlidir.

Cep Telefonu IMEI Harcı Ne Kadardır?

Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle yurt dışından ithal edilen cep telefonlarının IMEI ücreti 1.500 TL olarak güncellenmiştir. Eski ücret 618 TL’ydi. Ancak yurt dışından ithal edilen cep telefonlarının sabit maliyeti ortalama% 200 arttı.

Cep Telefonu IMEI Kayıt Ücreti Ne Zaman Ödenmelidir?

Türkiye'ye gelişinden itibaren 120 gün içinde yurt dışından gelen telefon görüşmelerinde IMEI kayıt ücreti ödenmesi gerekmektedir. Ödeme Pasaport ve IMEI kayıt ücreti ile yapılabilir. 120 gün içinde ve 120 gün sonra ödeme yapılmazsa; akıllı telefon kapanır. Cep telefonunun IMEI numarası kayıt ücretinin ödenip ödenmediğini e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz.



Son Güncelleme: 07.01.2021 14:33
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Anahtar Kelimeler:
Cep TelefonuIMEI
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