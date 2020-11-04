İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Imei numarasından cep telefonu bulunabilir mi? 2020 Cep telefonu imei değiştirme cezası ne kadardır?

Imei numarasından cep telefonu bulunabilir mi? Cep telefonu imei değiştirme cezası ne kadardır? haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 4 Kasım 2020 Çarşamba günü basına aktarılmaya devam ediyor. Imei numarasından cep telefonu bulunabilir mi? Cep telefonu imei değiştirme cezası ne kadardır? haberi güncel ayrıntılarını Kasım 4 Çarşamba günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

04 Kasım 2020 Çarşamba 10:26
Imei numarasından cep telefonu bulunabilir mi? 2020 Cep telefonu imei değiştirme cezası ne kadardır?
Takip Et:

Cep Telefonu IMEI Numarası Nasıl Öğrenilir?

IMEI numarasını bilmeyenler; Cihazlarının arama ekranını açmaları gerekir. Ekrana # 06 # yazmaları gerekir. Ardından IMEI numaraları hakkında bilgilendirilirler. Bu numarayla sorgulayabilirler.

E-Devlet Üzerinden Cep Telefonu IMEI Numarası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Cep telefonunun yasal olarak ithal edilip edilmediğini öğrenmek isteyenler, IMEI numarasıyla e-devlet sistemine girerek bilgi alabilirler. Bunun için adımlar aşağıdaki gibidir:

  • https: //www.turkiye.gov.t adresine giriş yapınız.
  • Ana sayfadaki oturum açma düğmesine tıklamaları gerekir. Kimliği doğrulamak için, T.C. E-devlet kimlik numaralarını ve şifrelerini sağlamalıdırlar. E-devlet şifresi PTT şubelerinden ücret karşılığında alınabilir.
  • Elektronik hizmetlerin bir listesini girin. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu listedeki kurumlar arasından seçilmelidir.
  • Kurum ile yapılabilecek işlemler arasında IMEI Sorgulama butonuna tıklamalısınız.
  • IMEI numarası açılan sayfada gereklidir. Yazdıktan sonra sorgu butonuna tıkladığınızda sorgu sonucu ekranda görünecektir.

Cep Telefonu IMEI Numarasının Gizli Tutulmasının Önemi Nedir?


IMEI numarasının kötü niyetli kişilerin eline geçebileceği unutulmamalıdır. Aksi takdirde telefonun sahibinin herhangi bir sorunu olmasa bile başı belada olabilir. IMEI, özellikle yurt dışından kaçakçılığı yapılan cep telefonlarının kayıtlı olmadığı ve çalışmak için kayıtlı olması gerektiği için kopyalanabilir. IMEI numarasını alın; bazı cep telefonu tamircileri tarafından yapılabilir. Telefonu tamir eden kişinin IMEI numarasını alıp başka bir cihaza kopyalayabilirsiniz. Devlet memuru olmayanlar bu riski alabilir. Bu nedenle cep telefonunun IMEI numarasının güvenliğini sağlamak için cep telefonu bozuk olanların sadece cihaz markasının resmi servisini kullanmaları önerilir.

İkinci El Cep Telefonu Alırken IMEI Numarası Önemli Midir?

İkinci el cep telefonu satın almanız tavsiye edilmez. Bütçeye göre firmadan yeni bir telefon almanız tavsiye edilir. Ancak ikinci el telefon almaktan hoşlananların öncelikle telefonu satın alan kişiye ürün faturasını sorması gerekir. Cep telefonunun IMEI numarası faturaya dahildir. Daha sonra bu numara, sorgu cihazı aracılığıyla öğrenilen IMEI numarası ile karşılaştırılmalıdır. Aynı olup olmadıkları kontrol edilmelidir. Ardından, telefonun fatura tarafından çalınmaması için IMEI numarası e-devlet sistemi üzerinden kontrol edilmelidir. Güvenlik açısından IMEI numarasını kontrol etmek çok önemlidir.

Cep Telefonu IMEI Harcı Ne Kadardır?

Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle yurt dışından ithal edilen cep telefonlarının IMEI ücreti 1.500 TL olarak güncellenmiştir. Eski ücret 618 TL’ydi. Ancak yurt dışından ithal edilen cep telefonlarının sabit maliyeti ortalama% 200 arttı.

Cep Telefonu IMEI Kayıt Ücreti Ne Zaman Ödenmelidir?

Türkiye'ye gelişinden itibaren 120 gün içinde yurt dışından gelen telefon görüşmelerinde IMEI kayıt ücreti ödenmesi gerekmektedir. Ödeme Pasaport ve IMEI kayıt ücreti ile yapılabilir. 120 gün içinde ve 120 gün sonra ödeme yapılmazsa; akıllı telefon kapanır. Cep telefonunun IMEI numarası kayıt ücretinin ödenip ödenmediğini e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz.



Son Güncelleme: 04.11.2020 10:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Cep TelefonuIMEI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Nissan Magnite Yeni Crossover tanıtımı yapıldı
2021 Nissan Magnite Yeni Crossover tanıtımı yapıldı
Porsche Panamera genişleyen ürün gamı ile müşterilerine sunuluyor!
Porsche Panamera genişleyen ürün gamı ile müşterilerine sunuluyor!
Google artık Apple'ın varsayılan arama motoru olmayabilir!
Google artık Apple'ın varsayılan arama motoru olmayabilir!
IPhone 12 ailesinin satışa sunuluşuna sayılı günler kaldı! Iphone 12 fiyatı ve özellikleri
IPhone 12 ailesinin satışa sunuluşuna sayılı günler kaldı! Iphone 12 fiyatı ve özellikleri
PlayStation Plus Kasım ayında 3 harika oyunu ücretsiz veriyor!
PlayStation Plus Kasım ayında 3 harika oyunu ücretsiz veriyor!
Samsung ve Sony, ABD'den aldıkları lisans ile Huawei'yle ticaret yapabilecekler!
Samsung ve Sony, ABD'den aldıkları lisans ile Huawei'yle ticaret yapabilecekler!

Popüler Haberler

Zabıtalık başvurusu nasıl yapılır? 2020 Zabıtaların çalışma saatleri
Devlet öğrenci bursu ne kadar? 2020 İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verdiği para yardımları
SGK ilişiksizlik belgesi için gerekenler nelerdir? SGK ilişiksizlik belgesi sorgulama işlemleri
Ptt kart şifresi sms ile nasıl alınır? Ptt kart şifre alma işlemler
Şartlı eğitim yardımı ne zaman yatar? 2020 Şartlı eğitim yardımı ne kadardır?
Imei numarasından cep telefonu bulunabilir mi? 2020 Cep telefonu imei değiştirme cezası ne kadardır?
Tüp bebek tedavisinde SGK ödemesi şartları ve tüp bebek yaş sınırı 2020
Hasta kabul sekreterliği sertifikası nasıl alınır? Hasta kabul sekreterliği şartları
Boşanmış kadınlara verilen devlet yardımları nelerdir? 2020
1500 tl'ye kadar alınabilecek en iyi telefon modelleri
Human Coronavirus NL63 ile yeni tip koronavirüs yani Kovid-19 arasındaki fark ne?
Volkswagen Türkiye’ye fabrika açacak mı?
Frozen 2 izle ne zaman vizyona girecek? Karlar Ülkesi 2 konusu ve fragmanı
2020 Nisan Ayı Evde Bakım Parası Yatan iller 9 Nisan Perşembe Güncel Listesi Evde Bakım Maaşları Yattı Mı? Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri
Eski ehliyeti yenileme belgeleri nelerdir? Ehliyet yenileme için ödenen harç ücretleri ve gerekli belgeler
Boşanma dilekçeleri nerelere teslim edilir? 2020 Boşanma dilekçesi ücretleri
Altın ne kadar oldu? 4 Kasım 2020 Çarşamba Güncel altın fiyatları 4 Kasım 2020 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Evde bakım maaşları ne kadar oldu Kasım 2020 ? Evde bakım maaşı ödeme miktarları
2021-2022 yılında yayın hayatına başlayacak olan yeni diziler ve yayınlanacağı kanallar hangileridir?
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın yer aldığı dizi ve film yapımları
Çalar Saat İsmail Küçükkaya neden yok, ne zaman geri dönecek? Fox TV Çalar Saat sunucusu neden değişti?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.