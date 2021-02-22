İlginizi çekebilecek ve sizi can sıkıntısından kurtarabilecek eğlenceli site önerileri

İşte ilginizi çekebilecek ve sizi can sıkıntısından kurtarabilecek site önerileri;

1) Futureme.org

Kendiniz için şimdi yazacağınız bir notun aylar veya yıllar sonra karşınıza çıktığını hayal edin. Bu site sayesinde kendiniz veya bir başkası için, gideceği zamanı ayarlayabileceğiniz bir mail oluşturabilirsiniz.

Bu sayede yıllar sonra kendinize hatırlamak istediğiniz şeyi hatırlatabilirsiniz.

2) Ocearch.org

Derin sularda yaşayan canlılara takılan cihazlar sayesinde onları izleyebilirsiniz. Siteden istediğiniz canlıyı seçerek her gün neler yapabildiğini nerelere gittiğini izleyebilirsiniz. Çok sık yapılan bir şey olmasada deneyimlemenizi tavsiye ederiz.

3) Flightradar24.com

İmkansız gibi gelsede bu site bir uçağın nereye, nereden gittiğini göstermekle kalmıyor istediğiniz uçağın arama yaptığınız anda nerede olduğunu da anında göstermektedir.

4) Geacron.com

Bu site sayesinde milattan önceki yıllardan günümüze dünyada ülke sınırlarının değişimini görebiliyorsunuz. Tarih meraklıları için kaçırılmayacak bir eğlence sizi bekliyor.

5) Thispersondoesnotexist.com

Konseptinin amacı çok anlaşılamasa da bu site size kendisini her yenilediğinizde aslında olmayan bir insanın yüzünü karşınıza getiriyor. Belli mi olur? Belki ziyaret ettiğiniz sırada bu site size veya bir tanıdığınıza benzeyen bir yüzü karşınıza çıkarabilir.

6) ihatemyroommate.net

Adınızın gizli olduğu bu site tamamı ile keyif üzerine oluşturulmuştur. İnsanların ev arkadaşlarının bıktıran özelliklerini bizlere ilettiği bu mecra sizleri de bizleri ettirdiği gibi tebessüm ettirebilir.

7) Thisissand.com

Kum kullanarak resim yapan sanatçıları görmüşsünüzdür. Hiç onlardan biri olmak ya da en azından bu deneyimi tatmak istediniz mi? Bu site sayesinde kum ile kendi sanatınızı yapabilirsiniz. Birbirinden güzel sonuçlar burada sizi bekliyor.

8) Framesynthesis.com

Google haritalar üzerinden sokakları gezebildiğimizi hepimiz biliyoruz. Burada ise o sokakları araba kullanarak gezmeyi deneyimliyorsunuz. İki boyutlu gerçekleştirebileceğiniz bu deneyimden kullanıcılar oldukça memnun.

9) Weavesilk.com

Burada sadece farenizi kullanarak ışık hüzmeleri oluşturabiliyorsunuz. Oluşturduğunuz bu ışık hüzmeleri ile ortaya çıkarabileceğiniz resimler sizler için harika bir duvar kağıdı olabilir. Yaptığınız resimleri kaydedebileceğinizin de bilgisini vermek isteriz.

10) Finsthinvisiblecow.com

Sizden saklanan bir inek olan bu sitede, size verilen talimatlar ile kayıp ineği bulabiliyorsunuz.

11) Hackertyper.com

Fimlerde izlediğiniz hackerlara hiç özendiniz mi? Gerçek yazılımlar yazamayacak olsanızda bu site sayesinde yazılım yazıyormuş hissine kapılabileceğiniz bir yazı stili bulunmaktadır.

12) Onread.com

Siteye yüklenmiş bir sürü bedava kitap sizleri bekliyor. Site üzerinden okuyabileceğiniz bu kitapların türkçe sayısı ne yazıkki pek fazla değildir. Ancak ingilizce bilenler için hala kullanılabilir bir site.