İkinci el cep telefonu ve tabletlere 1 yıl şartı getirildi

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı 'Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik' kapsamında yapılan bir değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi olarak yürürlüğe giren yönetmelik ise yenilenen veya kullanılmış olan ürünlerin satışıyla ilgili detayları kapsıyor.
Yeni düzenlemeye göre, yenileme işlemi yapılmamış olan kullanılmış ikinci el cep telefonu ve tabletlerin, mevcut durumlarının gösterildiği bilgilendirme etiketinin tüketicinin kolayca göreceği şekilde bulundurulması ve bu şekilde satılacak. Düzenlemede ayrıca elektronik kimliğe sahip ikinci el ürünlerin tekrar yenilenebilmesi için de en az 1 yıl öncesinde data, ses ya da kısa mesaj (SMS) uygulamalarının kullanılması zorunlu olacak. Söz konusu kullanıma ilişkin bilgilerin kontrolü ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) veri kayıtlarından sağlanacak.
Yetkili alıcı, daha sonra onay alındığı tüketiciye karşı ödeme yapacak yada firmadan yapılmasını sağlayacak. Ödeme miktarı ise tüketicinin başka bir ürün alması halinde aldığı yeni ürünün fiyatından indirilecek.