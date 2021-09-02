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İkinci el cep telefonu ve tabletlere 1 yıl şartı getirildi

Yenileme işlemine dahil edilmeden ikinci el cep telefonları ve tabletlere ilişkin bir son dakikam kararı duyuruldu. Resmi olarak yapılan açıklamada tüketicinin kolayca görebileceği bir biçimde söz konusu malın şuan ki mevcut durumu veya varsa yapılmış olan işlemleri gösteren bir bilgilendirme etiketi olması gerekecek. Elektronik kimliğe sahip olmayan ikinci el malların tekrar yenilenmesi için de en az 1 yıl öncesinden data, ses veya kısa mesaj trafiğinin içeriğinde bulunması zorunlu olacak.

02 Eylül 2021 Perşembe 12:18
İkinci el cep telefonu ve tabletlere 1 yıl şartı getirildi
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Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı 'Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik' kapsamında yapılan bir değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi olarak yürürlüğe giren yönetmelik ise yenilenen veya kullanılmış olan ürünlerin satışıyla ilgili detayları kapsıyor.

Yeni düzenlemeye göre, yenileme işlemi yapılmamış olan kullanılmış ikinci el cep telefonu ve tabletlerin, mevcut durumlarının gösterildiği bilgilendirme etiketinin tüketicinin kolayca göreceği şekilde bulundurulması ve bu şekilde satılacak. Düzenlemede ayrıca elektronik kimliğe sahip ikinci el ürünlerin tekrar yenilenebilmesi için de en az 1 yıl öncesinde data, ses ya da kısa mesaj (SMS) uygulamalarının kullanılması zorunlu olacak. Söz konusu kullanıma ilişkin bilgilerin kontrolü ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) veri kayıtlarından sağlanacak.

Yenileme işlemleri için elinde yetki belgesi bulunmayan ya da söz konusu belgelere sahip firmalara bağlı olarak yer almayan firmalar hiç bir şekilde reklam ve ticari uygulama kapsamında yer almayacak. İkinci el olarak belirlenen ürünün değerleme işlemleri ise yetkili alıcının ürünün kendisine teslim edildiği tarihi takip eden 3 iş gününde sonuçlandıracak ve bu süreç içerisinde tüketicinin değerlemeyi kabul etmesiyle ilgili onaylı yazısını kalıcı olarak veri saklayıcısına alacak.

Yetkili alıcı, daha sonra onay alındığı tüketiciye karşı ödeme yapacak yada firmadan yapılmasını sağlayacak. Ödeme miktarı ise tüketicinin başka bir ürün alması halinde aldığı yeni ürünün fiyatından indirilecek. 

 

 


Son Güncelleme: 02.09.2021 12:18
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Anahtar Kelimeler:
1 Yıl şartıYeni DüzenlemeSatışIkinci El TabletIkici El Cep Telefonu
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