İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından alınan bir kararda ikinci el telefonların tamir ve bakımını yapan işyerlerine yeni düzenleme getirildi. Getirilen yeni düzenlemede 'Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olan en az 7 teknik personel bulunması kararlaştırıldı.
Buna göre; ikinci el cep telefonu tamir ve bakım faaliyeti gösteren işyerlerinde çalışan ve TSE'nin belirlediği standartlar çerçevesinde belirtilen belge ve diplomalara sahip olmayan çalışanların Mesleki Yeterlilik Kurumu'na başvuru yaparak tamir ve bakım onarım alanında bir belge alması gerekecek.
Son Güncelleme: 20.03.2021 14:01