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İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
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İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!

İkinci el cep telefonları ile ilgili tamir ve bakım yapan işyerlerinde yeni dönem başlıyor. Bundan sonra işyerlerinde 'Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olan en az 7 teknik personel bulunacak.

20 Mart 2021 Cumartesi 14:01
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
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Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından alınan bir kararda ikinci el telefonların tamir ve bakımını yapan işyerlerine yeni düzenleme getirildi. Getirilen yeni düzenlemede 'Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olan en az 7 teknik personel bulunması kararlaştırıldı.

TSE'nin daha öncesinde getirdiği ikinci el telefonların sertifikalandırılıp yenilenmesi sonrasında satışa sunulmasıyla ilgili standartların ardından yeni bir düzenlemeye gidildi. Söz konusu işyerlerinin bundan sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan alınan belge ile birlikte faaliyetlerine devam edecekleri ve iş yerlerinde başka işte çalışmayan 7 teknik personelin de çalışmasına karar verildi.

Buna göre; ikinci el cep telefonu tamir ve bakım faaliyeti gösteren işyerlerinde çalışan ve TSE'nin belirlediği standartlar çerçevesinde belirtilen belge ve diplomalara sahip olmayan çalışanların Mesleki Yeterlilik Kurumu'na başvuru yaparak tamir ve bakım onarım alanında bir belge alması gerekecek.



Son Güncelleme: 20.03.2021 14:01
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Anahtar Kelimeler:
Ikinci ElCep TelefonuMesleki Yeterlilik Belgesi
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