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iCloud Şifremi Unuttum: İCloud şifre sıfırlama ve İCloud hesabı kurtarma önerileri

iCloud şifresinin unutulması pek çok korkutucu durumlara neden olabilir. Hesaba ait olan bilgilerin çalınması özel içeriklerin erişilmesini sağlayabilir. Bu nedenle iCloud sahibi kişiler hesaplarını daha güvenli hale getirmek için yollar arıyor. Peki iCloud güvenliğini artırmak için ne yapılır? iCloud şifresi nasıl sıfırlanır? iCloud şifremi unuttum ne yapmalıyım? İşte merak edilenler..

17 Haziran 2021 Perşembe 18:22
iCloud Şifremi Unuttum: İCloud şifre sıfırlama ve İCloud hesabı kurtarma önerileri
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Dünyanın dev teknolojilerinden birisi Apple'ın cihazlarına yedekleme imkanı sunan iCloud sistemi ile fotoğraf , rehber, mail gibi pek çok billgileri saklayarak koruma altına alınır. Herhangi bir Apple ürününe sahip olan kişiler, iphone, ipad ve Macbook kullanmak için iCloud hesaplarına giriş yapmaları gerekmektedir. Peki iCloud hesabına ait olan şifre unutulması durumunda ne yapılır? iCloud şifresi nasıl sıfırlanır? icloud şifremi unuttum ne yapmalıyım? iCloud güvenliğini artırmak için ne yapılır? iCloud hesabına dair merak edilen tüm soruların yanıtlarını sizler için yanıtladık. İşte tüm  merak edilenler...

iCloud şifremi unuttum ne yapmalıyım?

İCloud şifresini kurtarmak oldukça basit bir işlemdir. Fakat bu durumun kolay olup olmaması sizin güvenlik ayarınızın ne derece olduğuna göre değişmektedir. Eğer iki aşamalı kimlik doğrulaması aktif ve iCloud hesabınıza başka bir Apple cihazdan girişiniz bulunuyorsa "İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Etkin Olduğunda" kısmına gidin. Böylece basit bir şekilde şifre sırıflama işleminizi yapabilirsiniz.

İki faktörlü kimlik doğrulaması etkin değil ise

iCloud şifrenizi kurtarmak için ilk olarak Apple Kimliği Hesabı sayfasına girerek parola sıfırlama adımlarını uygulamalısınız. Sonraki sayfa sizden kayıtlı olduğunuz masi hesabını isteyecek ve güvenlik doğrulaması da isteyecek. Sonraki syafa sze hangi bilgilerinizi sıfırılamak istediğinizi soracak. Bu arada parolamı sıfırla bölümüne tıklamalısınız. Kayıt sırasında ikinci mail adresini ekleyerek veya daha sonra başka bir e posta adresi ekleyerek yeni şifrenizi bu adreslere gönderebilirsiniz. Bunun yanında güvenlik sorularına doğru yanıtlar vererek de iCloud şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

İki faktörlü kimlik doğrulaması etkin ise

İki faktörlü kimlik doğrulamaız aktif ise iCloud hesabına daha önce girişi bulunan bir cihaz ile iCloud şifrenizi alabilirsiniz. Bunun için ilk olarak iCloud'un açık bulunduğu cihazda ayarlar kısmından adınızı bulun ardından şifre ve güvenlik kısmına ilerleyerek şifre değiştir kısmına tıklayın. İOS sürümünüz 10.3 veya eski bir sürümse ayarlar, iCloud, şifre ve güvenlik, şifre değiştir adımlarını kullanarak işleminizi yapabilirsiniz.

Şifre değiştir seçeğini seçtikten sonra sizden cihaz şifreni isteyecek bundan sonra ise yeni şifrenizi oluşturabilirsiniz.

iCloud şifremi nasıl güvenli tutarım

Bunun için öncelikle "İki Faktörlü Kimlik Doğrulama" sı açık olmalıdır. Kullanmaya son vereceğiniz Apple ürünlerinizi de içierinde bulunan Apple kimlik ve iCloud hesaplarından çıkışınızı sağlayarak eğer mümkünse cihazı sıfırlamalısınız. Diğer türlü bilgileriniz cihazde yer alan otomatik doldur özelliği kullanılıp ele geçirilebilir. Bunların yanında eğer Apple veya iCloud şifrenizi sıfırlama isteği gelmesi durumunda şifrenizi değiştirmenizi öneririz.


Son Güncelleme: 17.06.2021 18:22
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IcloudŞifreHesapApple
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