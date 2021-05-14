IBM Başkanı çip krizinin 2 yıl devam edebileceğini açıkladı!

Pandemi sebebiyle çip sıkıntısı giderek büyüyor. Kısa süre önce 2 nanometrelik çipi duyuran ABD teknoloji devi IBM’in yetkilisi, çip sorununun iki sene daha devam edebileceğini açıkladı.

IBM Başkanı Jim Whitehurst, BBC’ye yaptığı açıklamada çip sıkıntısının normal seviyeye inmesi için birkaç sene geçebileceğini açıkladı. Birçok firma pandemi sebebiyle üretimde gecikmeler yaşadı. Bazı fabrikalar geçici olarak üretime ara verdi.

Tüketiciler evde kaldıkları süre boyunca televizyon, telefon ve oyun konsollarına talep arttı. Artan talep sonucu çip sıkıntısı yaşanıyor. Başkan konuyla ilgili olarak, çip kıtlığının bütün yönleriyle hafiflemesi için çevrim içi olarak yeterli düzeye ulaşmadan önce birkaç sene gerekecek dedi. Sözlerine, firmanın tüketici talebini karşılamak için altenatif yollara başvurulması gerektiğini belirterek devam etti.

Tüm kesimler çip kıtlığı için çare arıyor

Başkan, mümkün olduğu kadar kısa sürede daha fazla çevrim içi kapasiteye sahip olmak için, bazı türdeki bilgisayar teknolojilerinin ömrünü arttırmaya, yeniden kullanmaya ve tesislere yatırımı hızlandırmaya bakılması gerektiğini vurguladı.

Cisco patronu Chuck Robbins, Nisan ayında BBC’ye, çip sorununun minimum 6 ay süreceğini düşündüğünü açıklamıştı. ABD Başkanı Joe Biden da çip kıtlığını uzun soluklu bir sorun olarak görüyor ve geçen ay iş dünyasının lider isimleriyle Beyaz Saray zirvesinde ülkeyi bilgisayar çiplerinde dünya lideri olmaya davet etti.

Çin ile ticaret ve teknoloji savaşı yaşayan Beyaz Saray, bu durumun ‘’birinci ve acil bir öncelik’’ olduğunu belirtti. ABD merkezli Semiconductor Industry Association’a göre, küresel üretim kapasitesinin ortalama %75’i Doğu Asya’da yer alıyor. Avrupalı politikacılar da yerel olarak daha fazla çip üretilmesini talep ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 2 nanometrelik çipi duyurdular

Çipinin tanıtımını yapan IBM’nin yalnızca 2 nanometre büyüklüğünde olan çipi, türünün ilk öneğidir. Çipin yarı iletken tasarımı ile birçok soruna çözüm bulunabilir.

Geleceğin çipi olarak isimlendirilen 2nm’lik yeni çip 7 nm’lik çiplere göre %75 daha az enerji tüketiyor. Ayrıca %45 daha iyi performans sağlıyor. Bu çip sayesinde pil sorununun çok büyük oranda aşılacağı ve öncelikle akıllı telefonlar olmak üzere diğer cihazların da kullanım süresinin uzayacağı vurgulanıyor.

Çip henüz seri üretime geçmedi sadece konsept aşamasında tanıtımı yapıldı. Az enerji tüketmesi sebebiyle dijital dünyanın karbon ayak izi de azalacak. Şirket daha önce 7 nm hem 5 nm’lik çiplerin ilk üreticisiydi. IBM’nin 7 nm’lik çiplerini barındıran IBM POWER10 bu sene yıl içinde piyasaya sürülecek.