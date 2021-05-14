İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...

IBM Başkanı çip krizinin 2 yıl devam edebileceğini açıkladı!

Küresel çip krizi devam ediyor! IBM Başkanı çip krizinin 2 yıl devam edeceğini duyurdu! Pandemi döneminin tetiklediği çip sıkıntısı uzun sürebilir. İşte detaylar...

14 Mayıs 2021 Cuma 13:16
IBM Başkanı çip krizinin 2 yıl devam edebileceğini açıkladı!
Takip Et:

Pandemi sebebiyle çip sıkıntısı giderek büyüyor. Kısa süre önce 2 nanometrelik çipi duyuran ABD teknoloji devi IBM’in yetkilisi, çip sorununun iki sene daha devam edebileceğini açıkladı.

IBM Başkanı Jim Whitehurst, BBC’ye yaptığı açıklamada çip sıkıntısının normal seviyeye inmesi için birkaç sene geçebileceğini açıkladı. Birçok firma pandemi sebebiyle üretimde gecikmeler yaşadı. Bazı fabrikalar geçici olarak üretime ara verdi.

Tüketiciler evde kaldıkları süre boyunca televizyon, telefon ve oyun konsollarına talep arttı. Artan talep sonucu çip sıkıntısı yaşanıyor. Başkan konuyla ilgili olarak, çip kıtlığının bütün yönleriyle hafiflemesi için çevrim içi olarak yeterli düzeye ulaşmadan önce birkaç sene gerekecek dedi. Sözlerine, firmanın tüketici talebini karşılamak için altenatif yollara başvurulması gerektiğini belirterek devam etti.

Başkan, mümkün olduğu kadar kısa sürede daha fazla çevrim içi kapasiteye sahip olmak için, bazı türdeki bilgisayar teknolojilerinin ömrünü arttırmaya, yeniden kullanmaya ve tesislere yatırımı hızlandırmaya bakılması gerektiğini vurguladı.

Tüm kesimler çip kıtlığı için çare arıyor

Cisco patronu Chuck Robbins, Nisan ayında BBC’ye, çip sorununun minimum 6 ay süreceğini düşündüğünü açıklamıştı. ABD Başkanı Joe Biden da çip kıtlığını uzun soluklu bir sorun olarak görüyor ve geçen ay iş dünyasının lider isimleriyle Beyaz Saray zirvesinde ülkeyi bilgisayar çiplerinde dünya lideri olmaya davet etti.

Çin ile ticaret ve teknoloji savaşı yaşayan Beyaz Saray, bu durumun ‘’birinci ve acil bir öncelik’’ olduğunu belirtti. ABD merkezli Semiconductor Industry Association’a göre, küresel üretim kapasitesinin ortalama %75’i Doğu Asya’da yer alıyor. Avrupalı politikacılar da yerel olarak daha fazla çip üretilmesini talep ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 2 nanometrelik çipi duyurdular

Çipinin tanıtımını yapan IBM’nin yalnızca 2 nanometre büyüklüğünde olan çipi, türünün ilk öneğidir. Çipin yarı iletken tasarımı ile birçok soruna çözüm bulunabilir.

Geleceğin çipi olarak isimlendirilen 2nm’lik yeni çip 7 nm’lik çiplere göre %75 daha az enerji tüketiyor. Ayrıca %45 daha iyi performans sağlıyor. Bu çip sayesinde pil sorununun çok büyük oranda aşılacağı ve öncelikle akıllı telefonlar olmak üzere diğer cihazların da kullanım süresinin uzayacağı vurgulanıyor.

Çip henüz seri üretime geçmedi sadece konsept aşamasında tanıtımı yapıldı. Az enerji tüketmesi sebebiyle dijital dünyanın karbon ayak izi de azalacak. Şirket daha önce 7 nm hem 5 nm’lik çiplerin ilk üreticisiydi. IBM’nin 7 nm’lik çiplerini barındıran IBM POWER10 bu sene yıl içinde piyasaya sürülecek.


Son Güncelleme: 14.05.2021 13:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IBMKrizÇip
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp Sözleşmesi son durum nedir, sözleşme nasıl iptal/kabul edilir, nasıl anlaşılır?
WhatsApp Sözleşmesi son durum nedir, sözleşme nasıl iptal/kabul edilir, nasıl anlaşılır?
WhatsApp gizlilik sözleşmesi onaylanırsa hangi bilgiler için izin verilir?
WhatsApp gizlilik sözleşmesi onaylanırsa hangi bilgiler için izin verilir?
WhatsApp sözleşmesi kabul etmezsem ne olur?
WhatsApp sözleşmesi kabul etmezsem ne olur?
Airpods 3 ne zaman çıkacak?
Airpods 3 ne zaman çıkacak?
BTC Türk hacklendi mi, kullanıcı bilgileri çalındı mı?
BTC Türk hacklendi mi, kullanıcı bilgileri çalındı mı?
Exxen bayramda ücretsiz nasıl izlenir? Telefon, Bilgisayar, Televizyondan exxen izleme rehberi
Exxen bayramda ücretsiz nasıl izlenir? Telefon, Bilgisayar, Televizyondan exxen izleme rehberi

Popüler Haberler

Emanet 181.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Kırmızı Oda dizi oyuncusu Nihal kimdir? Esra Ronabar hakkında bilgiler
14 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Son Yaz reyting birincisi kim oldu?
TV yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Akrep dizisi Şahin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Taha Baran Özbek kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?
Akrep dizisi Berna (Başak Daşman) kimdir?
Akrep dizisi Hacer karakteri kimdir? Demet Gül kimdir, nereli, kaç yaşında?
Akrep Merve karakterini kim canlandırıyor? Müge Su Şahin kimdir?
Kırmızı Oda dizisi Çaycı Hüseyin karakterini kim canlandırıyor? Baran Can Eraslan kimdir?
SGK cenaze yardımı nasıl alınır? 2021 SGK ölüm yardım başvurularında gereken evraklar
Kanal D canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Seni Çok Bekledim Osman Efe karakterini kim canlandırıyor? Şehsuvar Aktaş kimdir?
Bisiklet almak için 3 bin ile 30 bin lira arasında kredi kampanyası
Masum 414. bölüm Kanal 7 canlı izle – 10 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Masum yeni son bölüm izle
Son Yaz dizisi Eray karakteri kimdir? Yunus Narin'in hayatı ve yer aldığı diziler
Akrep dizisi Berna kimdir? Başak Daşman kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Son Yaz dizisi Canan karakteri kimdir? Funda Eryiğit kimdir, nereli, kaç yaşında?
Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz doğum tarihi
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan karakterini kim canlandırıyor? Vildan Atasever biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Akrep Ferda Kimdir? Evrim Alasya Yaşı, Boyu, Sevgilisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.