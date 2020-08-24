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Hyundai yeni modeli Elantra N Line'ın tanıtımını gerçekleştirdi

Hyundai'nin merakla beklenen yeni otomobili Elantra N Line'ın tanıtımı gerçekleştirildi. İç ve dış tasarımı ile otomobil severler tarafından tam not alan aracın keskin hatları dikkat çekmeyi başardı.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 17:03
Hyundai yeni modeli Elantra N Line'ın tanıtımını gerçekleştirdi
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Otomobil dünyasında en çok sevilen markalardan biri olan Hyundai, Elantra modeline yeni bir donanım serisi getirdi. Tanıtımı yapılan yeni Hyundai Elantra, Elantra N Line serisi olarak açıklandı. Bir süredir tanıtımı yapılması beklenen otomobil dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle dünyaya tanıtılmamıştı.

Beklenen tanıtımı gerçekleşen otomobilin dikkat çekici tasarımı araç severler tarafından ilgiyle karşılandı. İç ve dış tasarımı ile otomobil dünyasında bulunan kişilerden tam not alan otomobil, keskin hatlar ile agresif bir görünüme sahip.


Hyundai N Line modelinde göze çarpan detaylar

Normal Elantra modeline göre performans olarak daha iyi hale getirilen yeni seride en çok dikkat çeken özellik iç ve dış tasarımdaki değişiklikler oldu. İç tasarımı sade olan aracın geniş bir kullanım alanı sunması oldukça beğenildi. Otomobil 204 beygir güce sahip bir motor ile piyasaya hazırlanıyor. 6 ileri manuel ve 7 ileri otomatik şanzıman ile satışa sunulmaya hazırlanan aracın performansı, normal Elantra modeline göre oldukça arttırılmıştır.

Elantra N Line için fiyat bilgisi paylaşıldı mı?

Otomobilin ilk tanıtımını gerçekleştiren Hyundai yetkilileri, araca ait fiyat bilgisi sunmadı. Otomobil kullanıcılarına uzun bir sürenin ardından sunulacak otomobil hakkında tasarım detayları paylaşılmış olsa da aracın satışa sunulması için uzun bir süre var gibi duruyor.



Son Güncelleme: 24.08.2020 17:03
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Anahtar Kelimeler:
HyundaiElantra N Line
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