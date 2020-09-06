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Hyundai Tucson hazır - Yeni Tucson dünya lansmanından önce kendini gösteriyor!

Merakla beklenilen Hyundai Tucson model araba sevenleriyle buluştu! Tamamen değişen Tucson özellikleriyle göz doldurmakta! Yenilenen iç ve dış tasarımıyla övgüyü sonuna kadar hak ediyor! Yenilenen Tucson'un özellikleri nelerdir? Dördüncü nesil Hyundai Tucson meraklılarıyla hangi tarih de buluşacak? Tüm bu soruların cevabını haberimizde sizler için derledik.

06 Eylül 2020 Pazar 17:11
Hyundai Tucson hazır - Yeni Tucson dünya lansmanından önce kendini gösteriyor!
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Hyundai Tucson hazır. C-SUV, tamamen yenilenen Yeni Tucson'un ilk çizimlerini paylaştı. Estetik iç mekanlara, geniş tasarıma ve yeni teknik özelliklere sahip olacak bu pazar segmentindeki popüler modeli paylaştı. Parametrik tasarım konseptine göre inşa edilmiştir.

Moden mühendisler, dijital ekranı aşağıya yerleştirerek iki kokpit tasarımının temelini attılar. Mühendisler genellikle iç mekân teknolojisi ve bilgisi hakkında konuşuyorlardı. Birinci sınıf malzemelerden yapılmış kokpit, daha yüksek bir tat izlenimi veriyor. Sürücüler ve yolcular, araçtaki işlevlerden her birinden yararlanabilir.

Yeni tasarım fonksiyonlarına sahip kullanıcılarla bağlantı kurmak için, Hyundai Motor'un "Sensuous Sportiness" tasarım logosu ilk kez "Yeni Elantra" da yer aldı ve bu, Tucson'un üst düzey "parametrik dinamikleri" tasarım temasında da duygusal bir değişiklik yaptı. Hyundai'nin durdurulamaz yükselişinde de önemli bir kilometre taşı olan Tucson, özellikle gelişmiş ve üst düzey sürüş deneyimi ile kullanıcılarının sadık bir modeli olmayı hedefliyor.

Hyundai Tucson Hazır

Parametrik gizli far sistemi, Hyundai New Tucson'un ilkidir. Aynı zamanda atletik ve duygusal niteliklere sahiptir.

Moden tasarımcılar parametrik dinamik ilkeleri için daha sert çizgiler ve keskin şekiller kullanırlar. Parametre gizlenmiş far sistemi şüphesiz otomobil için güçlü bir ilk izlenim sağlar.

Moden teknoloji tamamen moden teknoloji tarafından geliştirilmiştir ve otomobilin ön tarafını çok sağlam hale getirmek için LED gündüz farları ile birleştirilmiştir.

Yeni Tucson'ın gövdesi, önceki nesillere göre daha büyük ve daha geniş bir görünüme sahip ve kaplaması mücevherlere benzer bir kabartmaya sahip.

Yandan bakıldığında geleneksel SUV'lardan farklı olarak daha uzun bir kaputu olan bu otomobilin coupe formatı dikkatleri üzerine çekmiş.

Uzatılmış dingil mesafesine rağmen arabanın ön ve arka tekerlek çıkıntıları daha kısa ve yanlarda eşit eğim ve sertlikte geçiş çizgileri var. Benzer şekilde, Tucson'un parametrik tasarımının bir başka avantajı, hareketsizken bile pürüzsüz görünmesidir.

Açıkçası, yüksek kaliteli görüntüler sağlayabilen araçlar eskisinden daha erkeksi. Yeni nesil jant tasarımıyla cesur ve güçlü duruşunu pekiştiren Hyundai Tucson, geniş iç mekânı ile son yılların en iddialı SUV modellerinden biri gibi görünüyor.

Dördüncü nesil Hyundai Tucson, 15 Eylül'deki çevrimiçi dünya konferansında tüm otomobil meraklılarına tanıtılacak.

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UZUN FAR ASİSTANI (HBA)

S

ŞERİTTEN AYRILMA UYARISI (LDW)

S

ŞERİTTE KALMA YARDIMCISI (LKA)


S

ÖN ÇARPIŞMA UYARI SİSTEMİ (FCW)

S

ÖN ÇARPIŞMA ÖNLEME YARDIMCISI (FCA)

S

KÖR NOKTA ÇARPIŞMA UYARI SİSTEMİ (BCW)

S

KÖR NOKTA ÇARPIŞMA ÖNLEME SİSTEMİ (BCA)

S

ARKA ÇAPRAZ TRAFİK ÇARPIŞMA UYARISI (RCCW)

S

YOKUŞ KALKIŞ DESTEK SİSTEMİ (HAC)

S

S

S

S

YOKUŞ İNİŞ DESTEK SİSTEMİ (DBC)

S

S

S

S

SÜRÜCÜ DİKKAT UYARISI (DAW)

S

AKTİF GERGİLİ VE YÜKSEKLİK AYARLI ÖN EMNİYET KEMERLERİ

S

S

S

S

AKTİF ÖN KOLTUK BAŞLIKLARI

S

S

S

S

DEVRILME ÖNLEYİCİ SİSTEM (ROP)

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S

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Son Güncelleme: 06.09.2020 17:11
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HyundaiTucson
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