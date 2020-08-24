Hyundai SUV modeli Tucson 2021'in tasarımı casus fotoğraflardan esinlenerek paylaşıldı!

Covid-19 salgını sürecinde otomotiv devleri fabrikalarını bir bir kapatırken araç üretimleri ise ilerleyen tarihlere atılmıştı. Normalleşmenin tüm dünya genelinde uygulanması ile birlikte tekrar otomotiv devleri fabrikalarını açarken ilk araç bilgisi Japon devi Hyundai’den geldi. Hyundai Tuscon 2021 modelini negatif kaplaması ile denemeye başlandı.

Hyundai’den resmi açıklama yapılmadı

Araba tasarımları otomotiv devleri için son derece önemli olan bir durumdur. Bilindiği üzere araç sahibi olmak isteyenler ilk olarak teknik özelliklerden ziyade aracın tasarımına bakmaktadır. Bu durumun farkında olan otomotiv üreticileri ise erken aşamada yola çıkardıkları araçlarına detayları belli etmeyecek negatif kaplamalar ile kaplayarak denemektedir. Son günlerde otomotiv gündeminde yer alan Hyundai’nin 2021 Tuscon modelinin casus fotoğraflar sayesinde tekrar çizildiği ve paylaşıldığı bilgileri pek çok kişiyi heyecanlandırırken Hyundai yetkilileri tarafından açıklama yapılmaması ile karşılaştı. Çekilen casus fotoğraflar sayesinde aracın tasarımı 1 yıl öncesinden paylaşılırken konu hakkında yetkililerin ne açıklama yapacağı merak ediliyor.

Konu intenet gündeminden düşmezken Hyundai yetkililerinden konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Aracın tasarımı ile ilgili ortaya atılan fotoğraflara bakıldığında gerçek gibi görünse de konunun doğru olduğu hakkında ki açıklamaları Hyundai yetkililerinin yapması gerekiyor.

Hyundai Tuscon 2021 tasarımı bu durumdan etkilenir mi?

İddianın doğru olup olmadığının anlaşılabilmesi için Hyundai yetkililerinin açıklama yapması gerekmektedir. Açıklama yapılsa bile durum doğru ise bundan Hyundai Tuscon 2021 değil tabi ki de ana firma Hyundai etkilenecektir.

Gelecek haftalarda tartışmaların daha da alevlenmesi Hyundai’nin açıklama yapmasına neden olabilir.