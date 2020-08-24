Hyundai SUV modeli Tucson 2021'in tasarımı casus fotoğraflardan esinlenerek paylaşıldı!

Covid-19 salgını sürecinde otomotiv devleri fabrikalarını bir bir kapatırken araç üretimleri ise ilerleyen tarihlere atılmıştı. Normalleşmenin tüm dünya genelinde uygulanması ile birlikte tekrar otomotiv devleri fabrikalarını açarken ilk araç bilgisi Japon devi Hyundai’den geldi. Hyundai Tuscon 2021 modelini negatif kaplaması ile denemeye başlandı.
Hyundai’den resmi açıklama yapılmadı
Konu intenet gündeminden düşmezken Hyundai yetkililerinden konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Aracın tasarımı ile ilgili ortaya atılan fotoğraflara bakıldığında gerçek gibi görünse de konunun doğru olduğu hakkında ki açıklamaları Hyundai yetkililerinin yapması gerekiyor.
Hyundai Tuscon 2021 tasarımı bu durumdan etkilenir mi?
İddianın doğru olup olmadığının anlaşılabilmesi için Hyundai yetkililerinin açıklama yapması gerekmektedir. Açıklama yapılsa bile durum doğru ise bundan Hyundai Tuscon 2021 değil tabi ki de ana firma Hyundai etkilenecektir.
Gelecek haftalarda tartışmaların daha da alevlenmesi Hyundai’nin açıklama yapmasına neden olabilir.