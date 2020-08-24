Hyundai Assan ile 11Sight işbirliği yaptı! Online Showroom hizmetinde yeni dönem

Hyundai Assan Otomotiv, yerli girişimlerle mutabakat sağladı. Salgın sürecinde araba satın almayı planlayanları hedefleyen işbirliği ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Yapılan anlaşma çerçevesinde alıcılar risk olmadan araçları inceleyip bilgi alabilecekler. Bayilerde Online Showroom dönemi başlayacak ve söz konusu iş birliği Hyundai Assan ile 11Sight arasında başladı.

Proje yalnızca salgın sürecinde kullanılacak

11Sight tarafından kullanıcılara görüntülü ve sesli arama yapabilme özelliği tanınmaktadır. Böylelikle Hyundai Asssan bayisinde müşteri ve temsilci arasında görüntülü ve sesli sohbet yapılabilecek.

Söz konusu proje şuanda salgın süreci için öngörülse de projenin salgın sonrasında da kullanılabileceği belirtiliyor. Bayiye gitmek istemeyen alıcılar evinden bayiye bağlanabilecek ve böylelikle zaman kaybı yaşanmadan daha kolay sonuca ulaşılacak. 11Sight ile Hyundai Assan yöneticileri salgın sürecinde satış ve taleplerde en az 2 kat artış olduğunu dile getirdi.

Kullanım ücreti olacak mı?

Projeden ücretsiz olarak yararlanılabilecek. Dilediğiniz zaman ve günde Hyundai Assan bayilerinden birisiyle irtibata geçerek projenizi problemsiz bir şekilde kullanabileceksiniz.