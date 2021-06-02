Hürkuş Hyeu özellikleri, menzili, kullanım amaçları

Türkler tarafından yapılan Hürkuş Hyeu gözleri üzerine çekti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın eğitim aşamalarında kullanılacağı belirtilirken yapılacak faaliyetlerde Hürkuş Hyeu kullanılacaktır. Düşük kullanım maliyeti ve aviyonik sistemde üzerine çalışılması ile önemli avantajlar sunacağı düşünülüyor. Hürkuş Hyeu’nun gelişmiş özelliklerinden bir diğerleri de kamer, lazer güdümlü ve güdümsüz mühimmatlarının dışında oto pilot eğitimleri ve aşamalı şekilde kullanılacağı belirlendi.

Konya’da gerçekleşen Hürkuş Hyeu uçuşu üzerine TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil açıklamalarda bulundu. Herkes tarafından ilgi görülen ve dikkat çeken uçuş için şunlar söylendi;

“Farklı ülkelerin komutanlıklarının katılımlarıyla gerçekleştirilen bu önemli tatbikatta HÜRKUŞ HYEU özellikle 135’nci filo nezdinde ‘eğitim’ maksadıyla kullanılacak. Özelliklerini biraz daha anlatacak olursak, HÜRKUŞ HYEU ile amacımız hava ve yer unsurlarına eğitim vermek. HÜRKUŞ HYEU’nun gelişmiş sistemleri ve özellikleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza önemli katkılar yapmak istiyoruz” dedi.