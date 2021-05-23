Hurda malzemelerle benzinli araç yapmayı başardı!

“Deneme sürüşünü gerçekleştirdi”

Yeni Mahalle’de yaşayan Mehmet Şerif Karahan yaklaşık 1,5 yıl önce kendi taşıtını yapmaya karar vermesiyle sanayiden hurda malzemeler satın alarak bu işe başladı. Arkadaşının garajında çalışmalara başlayan Karahan, 20 litre benzin ile 150 kilometre gidebilen hurda aracın yapımını bitirdi.

“60 kilometre hız yapabiliyor”

Şerif Karahan, araca ‘Bayrak 1 ‘ adını vererek üzerinibayrağı,resmi ve imzası ile süslediği araçla birlikte Esendere kara yolunda sürüş yaptı.

Şerif Karahan yaptığı açıklamada, normal araçlarda bulunan vites, kona, sinyal lambası, motor, araç koltuğu gibi tüm malzemeleri kullandığını aktardı. Günümüzün lüks araba marka modellerine benzetmeye çalıştığını anlatan Karahan, şöyle konuştu: “İki kişilik olan aracın ileri ve geri vitesleri var. 700 kilogram ağırlığa sahip ve 60 kilometre hız yapabilir. Aynı zamanda 600 cc ve 25 beygir gücünde. İnşaatlarda kazandığım parayı 1,5 yıldır yapmakta olduğum Bayrak1’e harcadım. Arkadaşlarımın da yardımları olmasına rağmen kısıtlı imkanlar oldu fakat pes etmedim. Bayrak1’i Teknofest’e yetiştirmeye çalışıyordum ancak başaramadım. Eğer güzel imkanlara sahip olabilirsem 600 beygir gücünde kötü hava koşullarında bile çalışabilen, hidrojen gazı veya benzinli taşıtlar yapabilirim.”

“İlk işçiliği değil”

Mehmet Şerif Karahan, geçen sene Çanakkale kahramanlarımızdan Seyit Onbaşı ile 15 metre uzunluk ve 10 metre genişliği bulunan savaş uçağının kardan maketini yapmayı başarmıştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı yerli helikopter Gökbey’in maketini Karahan’a hediye olarak göndermişti. Karahan, geçen sene de kızı Hira’nın hayallerini gerçekleştirmek için Anıtkabir ve Aslanlı yol maketi yapmıştı.