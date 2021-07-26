Hubble, yeni Arp 195 üçlü füzyon sistemini gösteren görüntüler kaydetti

Hubble bu kez Arp 195’i gösteren bir fotoğraf çekti. Arp 195 üçlü fizyon sistemi çok uzakta ve evrendeki en tuhaf gökadalardan bazıları olarak ifade ediliyor.

Uzmanlar, “Hubble ile zamanı izlemeninin çok değerli olduğunu ve bu yüzden gökbilimcilerin bir saniye bile boşa harcamak istemediğini” belirtti.

Hubble’ın kaydettiği zaman çizelgesi, uzay aracının daha uzun gözlemler arasında anlık görüntüler toplamasına imkan sağlayan bir bilgisayar algoritması kullanarak hplanıyor.

Arp 195’te bulunan galaksilerin zıt üçlü görüntüsünün de böyle bir fotoğraf olduğunu belirtildi. Ayrıca bunun gibi ek verilerin muhteşem fotoğraflar kaydetmekten fazlasını yapacağı ve teleskoplar için umut verici hedeflerin belirlenmesine yardımcı olunacağı da ifade edildi.

Arp 195’in yeni görüntüleri Hubble Uzay Teleskobu’ndan gözlemleri kapsıyor. Dört optik filtreden elde edilen veriler, tek bir filtreyle alakalı her bir monokrom görüntüye farklı tonlar verilmesinden kaynaklanıyor.

