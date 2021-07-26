Hubble uzakta bulunan galaksinin büyültülmesini sağlayan bir fenomen keşfetti!

Habere göre Hubble kütleçekimsel merceklenme olarak bilinen bir fenomen keşfetti. Yeterli güce ulaştığında yerçekimi ışık fotonlarını yollarından çekebiliyor.

’ndan alınan görünütünün merkezi uzakta bulunan galaksilerin görünümünü bozabilen ya da çoğaltabilen astronomik bir olay olan güçlü yerçekimi merceklerinin sebep olduğu anlatı yayları ile çerçevelenmiştir” notu ile paylaşımda bulundu.

Kütleçekimsel merceklenme adı verilen bu olay, uzaktaki bir gökadadan gelen ışık araya giren astronomik nesnenin yerçekimi kuvvetiyle bozulduğunda oluşmaktadır. Bu durumda yakın bir gökada kümesi hareketsiz bir gökadayı kayda değer ölçüde uzak hale getirdi. Böylece gökbilimciler normal bir büyüteç olarak bir yerçekimi merceğini kullanabilir. Bu da Hubble’ın uzakta olan galaksileri incelemesine imkan verir.

Sekiz farklı kızılötesi filtre

Bu görüntüyü elde etmek için uzmanlar Hubble’ın en gelişmiş astronomik aletlerinden sekiz farklı kızılötesi filtre gelişmiş keşif kamerası ve geniş alan kamerasını kullandı. Bu aletler Hubble’a hizmet görevi sırasında yapılan astronotlar tarafından oluşturuldu. Bu aletler gökbilimcilere profesyonel bir gözlemeleme imkanı sağlıyor.

