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Hubble uzakta bulunan galaksinin büyültülmesini sağlayan bir fenomen keşfetti!

Hubble kütleçekimsel merceklenme adı verilen bir fenomen keşfetti. Hubble Uzay Teleskobu tarafından alınan görüntü uzakta yer alan bir gökadayı büyütülmüş hâlde gösteriyor. Yerçekimi ışığı büktüğünde ilginç görüntüler ortaya çıkıyor. Gökbilimciler bu yeni mercekle uzaktaki galaksileri inceleme imkânı buluyor.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:42
Hubble uzakta bulunan galaksinin büyültülmesini sağlayan bir fenomen keşfetti!
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Habere göre Hubble kütleçekimsel merceklenme olarak bilinen bir fenomen keşfetti. Yeterli güce ulaştığında yerçekimi ışık fotonlarını yollarından çekebiliyor.

NASAHubble Uzay Teleskobu’ndan alınan görünütünün merkezi uzakta bulunan galaksilerin görünümünü bozabilen ya da çoğaltabilen astronomik bir olay olan güçlü yerçekimi merceklerinin sebep olduğu anlatı yayları ile çerçevelenmiştir” notu ile paylaşımda bulundu.

Kütleçekimsel merceklenme adı verilen bu olay, uzaktaki bir gökadadan gelen ışık araya giren astronomik nesnenin yerçekimi kuvvetiyle bozulduğunda oluşmaktadır. Bu durumda yakın bir gökada kümesi hareketsiz bir gökadayı kayda değer ölçüde uzak hale getirdi. Böylece gökbilimciler normal bir büyüteç olarak bir yerçekimi merceğini kullanabilir. Bu da Hubble’ın uzakta olan galaksileri incelemesine imkan verir.

Sekiz farklı kızılötesi filtre

Bu görüntüyü elde etmek için uzmanlar Hubble’ın en gelişmiş astronomik aletlerinden sekiz farklı kızılötesi filtre gelişmiş keşif kamerası ve geniş alan kamerasını kullandı. Bu aletler Hubble’a hizmet görevi sırasında yapılan astronotlar tarafından oluşturuldu. Bu aletler gökbilimcilere profesyonel bir gözlemeleme imkanı sağlıyor.


Son Güncelleme: 26.07.2021 13:42
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Anahtar Kelimeler:
Hubble Uzay TeleskobuNasaESAHubble
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