Huawei'in HarmonyOS'u ve Android 10 neredeyse aynı!

Çin’e ait olan ve kısa sürede piyasaya girmeyi başaran Huawei, ABD ambargosu sebebiyle kendi işletim sistemini geliştirdi. HarmonyOS adını verdikleri işletim sisteminin Android’ten farklı olduğunu özellikle belirtmişlerdi. Durum bunun tam tersi çıktı.

Huawei’in geliştirdiği HarmonyOS’un şirketin dediği gibi Android’ten farklı olması bekleniyordu. HarmonyOS’un beta sürümüne sınırlı erişim sağlandı. ArsTechnica’nın teknoloji editörlüğünü yapan Ron Amadeo, işletim sistemlerini karşılaştırdı.

Amadeo’ya göre HarmonyOS ve Android arasında çok ufak değişiklik var. Onun dışında HarmonyOS, Android’in kopyasıymış. İki işletim sistemi de aynı arayüze sahip. Amadeo, bunun yasal olduğunu ancak yine de Huawei’in bunu dürüst bir şekilde dile getirmesi gerektiğini söyledi. Huawei, Android’in arayüzünü kullanmak için çatallama yani forking yapmış.