Huawei yaptırımlara boyun eğmedi

Çinli teknoloji şirketleri Huawei ve ZTE, ABD’nin yaptırımlarına maruz kalmıştı. Şirketlerin 5G altyapısı ile ilgili çalışmalara katılması yasaklanmış ve diğer ülkeler de ABD’nin bu konudaki baskısı nedeniyle benzer yaptırımlar uygulamak durumunda kaldı. Özellikle Huawei, bu yaptırımlardan oldukça büyük zarar gördü. Dev şirketin pazar payı düşüşe uğramış, finansal açıdan küçülmek zorunda kalmıştı.

Fakat tüm bu sorunlara rağmen pes etmeyen Huawei, bunun karşılığını yeniden başarılı satış rakamlarına ulaşarak aldı. Son zamanlarda çıkan bazı raporlara göre Huawei, birçok ülkede halen başarılı satış rakamlarına ulaşmaya devam ediyor. Omdia’nın yayınladığı rapora göre Huawei ve ZTE, 2021’in ilk aylarında 5G pazarında lider konumda bulunuyorlar.

5G NR tedariğinde de Huawei yine zirvede bulunuyor. Çinli şirketler Huawei ve ZTE bu alanda birinci ve ikinci sırada yer alırken Ericson üçüncü sırada, Nokia ise dördüncü sırada yer alıyor.