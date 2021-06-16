Huawei yaptırımlara boyun eğmedi

Çinli teknoloji şirketleri Huawei ve ZTE, ABD’nin yaptırımlarına maruz kalmıştı. Şirketlerin 5G altyapısı ile ilgili çalışmalara katılması yasaklanmış ve diğer ülkeler de ABD’nin bu konudaki baskısı nedeniyle benzer yaptırımlar uygulamak durumunda kaldı. Özellikle Huawei, bu yaptırımlardan oldukça büyük zarar gördü. Dev şirketin pazar payı düşüşe uğramış, finansal açıdan küçülmek zorunda kalmıştı.
5G NR tedariğinde de Huawei yine zirvede bulunuyor. Çinli şirketler Huawei ve ZTE bu alanda birinci ve ikinci sırada yer alırken Ericson üçüncü sırada, Nokia ise dördüncü sırada yer alıyor.
Son Güncelleme: 16.06.2021 13:24