Huawei P40 Pro teknik özellikleri ve Huawei P40 Pro fiyatları belli oldu!

Son yılların en çok tercih edilen telefon markalarından biri olan Huawei, yeni telefon modellerini kullanıcılarının beğenisine sundu. Yeni modellerini tanıtan firmanın en çok dikkat çeken modeli P40 Pro oldu. Telefon geçmiş modellere göre oldukça gelişmiş bir şekilde kullanıcı karşısına çıkarken, telefonun kamera yönünde yaşadığı gelişmeler kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi. Fiyatı konusunda tereddütler yaratan telefonun özelliklerine bakıldığında kullanıcılar tarafından tercihe edileceği düşünülüyor.

Huawei P40 Pro teknik özellikleri

6.1 inç olarak piyasaya çıkan P40 Pro, yaklaşık 203 gram ağırlığındadır. Telefon ekran gövde oranı olarak kullanıcılara, oldukça geniş bir ekran deneyimi sunmaktadır. OLED olan ekran 90 Hz yenileme oranı ile kullanıcılarına oldukça net bir görüntü sunmaktadır. Kavisli bir ekrana sahip olan P40 Pro, 256 GB hafızaya sahiptir. Şarj süresi konusunda 3800 mAh pile sahip olan akıllı telefon, oldukça uzun bir telefon kullanımı sunmaktadır.

Telefonda en çok beğenilen yenilik ve özellikler kamera bölümünde bulunmaktadır. Telefonda arka kamera olarak 3 farklı kamera bulunmaktadır. Bu kameralar 50 MP, 16 MP ve 8 MP’dir. 50 kata kadar zoom oranı sunan yeni kamera ile birlikte oldukça net fotoğraflar çekmek mümkündür. Video kaydı olarak 4K görüntü imkanı sunan telefon, bu görüntüleri 60 fps ile kaydedebilmektedir. Telefon kamera açısından birçok özelliği ile kullanıcılara cazip gelmektedir.

HiSilicon Kirin 990 işlemciye sahip olan telefon, 2,86 GHz hızı ile akıcı bir kullanış sağlamaktadır. 8 çekirdekli sistemi ile oldukça iyi bir deneyim sunan telefon Android 10 sistemini bünyesinde barındırmaktadır.

Huawei P40 Pro fiyatları

Birçok yeni özellik ile müşterilerin beğenisine sunulan Huawei P40 Pro için fiyatlar da belli oldu. Bu telefona sahip olmak isteyenler, 11.999 TL ödeyerek telefona sahip olabilecek. Fiyat olarak yüksek bir fiyatı bulunan telefon, diğer markadaki emsallerine göre nispeten ucuz bir fiyata sahiptir.